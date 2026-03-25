Rusia nu a primit nicio informație de la Iran despre presupusul plan al SUA în 15 puncte, a declarat Kremlinul

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis miercuri, 25 martie, că Rusia nu a primit nicio informaţie din partea Iranului cu privire la un presupus plan american în 15 puncte.

„Prietenii noştri iranieni nu ne-au transmis nicio astfel de informaţie. Nu ştim cât de fiabile sunt aceste relatări”, a spus Peskov, potrivit News.ro.

SUA au prezentat Iranului un plan în 15 puncte care include restricții asupra programului de rachete balistice și a programului nuclear, precum și încetarea sprijinului acordat grupărilor afiliate Iranului din regiune.

Propunerea de pace discutată în prezent ar putea fi similară cu cea din mai 2025, respinsă de Iran înainte ca negocierile să se prăbușească. Apar însă speculații că SUA încearcă fie să creeze impresia de progres diplomatic, fie să mențină presiunea.

Cele două părți au făcut declarații contradictorii privind natura discuțiilor. Iranul a acuzat partea americană că încearcă să calmeze piețele financiare din SUA prin anunțul amânării unui potențial atac asupra infrastructurii energetice iraniene.

Trump a afirmat că suspendarea acțiunilor militare pentru cinci zile ar oferi timp pentru a explora posibilitatea unui acord bazat pe „15 puncte”, susținând că discuțiile recente au fost „foarte bune și productive”.

Iranul, însă, a negat existența unor negocieri directe, recunoscând doar contacte indirecte legate de o eventuală reluare a dialogului.

De asemenea, planul propunea dezvoltarea unui program nuclear civil iranian susținut din exterior, cu o sursă de combustibil situată în afara țării și supusă supravegherii organismelor internaționale. Era prevăzut și un consorțiu regional de îmbogățire a uraniului, cu participarea Iranului și a unor state din Golf, alături de parteneri internaționali.