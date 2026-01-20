search
Rusia restaurează aeronave vechi pentru a acoperi lipsa de avioane din flota civilă

0
0
Publicat:

Companiile aeriene rusești vor primi în 2026 - 2027 aeronave sovietice și rusești scoase din uz pentru a menține traficul de pasageri, a declarat conglomeratul industrial de stat Rostec pentru cotidianul pro-Kremlin Izvestia.

Iliușin Il-96/FOTO: Wikipedia
Iliușin Il-96/FOTO: Wikipedia

Planul implică livrarea a nouă avioane Tupolev Tu-204/214, un Antonov An-148 și două avioane de mari dimensiuni Ilușin Il-96 către companii, inclusiv Red Wings. Zece dintre cele 12 aeronave, care au până la 30 de ani vechime, au fost deja readuse în serviciu, a mai precizat Rostec, scrie Moscow Times.

Companiile aeriene pun în funcțiune și avioane de producție străină, Russia Airlines planificând să extindă utilizarea Boeing 747 cu două punți, recondiționate și depozitate în perioada pandemiei de Covid-19.

Potrivit autorității de reglementare în aviație civilă, Rosaviatsia, în octombrie 2025, companiile aeriene rusești operau 1.088 de aeronave dintr-o flotă totală de 1.135, dintre care 67% erau de producție străină.

Experții au declarat pentru Izvestia că programul de restaurare a aeronavelor este o încercare de a compensa deficitul tot mai mare de avioane din cauza sancțiunilor occidentale.

Deficitul persistă în ciuda unui program guvernamental de înlocuire a aeronavelor străine cu modele produse intern, lansat după ce Occidentul a sancționat sectorul de aviație civilă rus în 2022.

Conform planului inițial, industria trebuia să producă între 2023 și 2025 un total de 127 de aeronave de diferite tipuri, inclusiv Superjet-uri, turbopropulsoarele Il-114 și Tu-214.

În realitate, flota de aviație civilă a primit doar 12 Superjet-uri noi și un singur Tu-214 în acea perioadă. Tu-214 nu este folosit pentru zboruri comerciale de pasageri și este operat de vicepremierul Denis Manturov, a relatat Reuters anul trecut.

Rusia

