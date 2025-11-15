Rusia relochează forțat cetățeni ucraineni din teritoriile ocupate în Siberia, sub pretextul unui „program de dezvoltare”

Autoritățile ruse au început relocarea forțată a cetățenilor ucraineni din teritoriile aflate sub controlul Moscovei, în cadrul unui program prezentat drept „Planul de dezvoltare a Siberiei”, susține organizația ucraineană „Resistance NGO”. Aceștia vor fi mutați în Siberia.

Programul – inițiat de fostul ministru rus al apărării, Serghei Șoigu – ar reprezenta, în realitate, o nouă etapă a politicii de „reorganizare demografică” în regiunile ocupate, potrivit grupului. Resistance, citată de TVP World, invocă cercetări ale Centrului Național de Rezistență (CNR) al Ucrainei, care susține că Moscova pregătește o evacuare în masă a locuitorilor din zonele Herson, Zaporijie, Donețk și Luhansk, urmând ca aceștia să fie folosiți ca forță de muncă în Siberia.

CNR, un proiect al Forțelor Speciale de Operațiuni din Ucraina, afirmă că Siberia este „devastată”, confruntându-se cu depopulare severă, exod al tinerilor și consecințele mobilizării militare, care ar fi ucis sute de mii de bărbați. În acest context, Kremlinul ar plănui să „reconstruiască” regiunea folosind populația din teritoriile ucrainene recent ocupate. Un analist citat de Resistance susține că Rusia intenționează să trimită „cinci milioane de coloniști” în aceste zone.

Organizația notează că Programul de dezvoltare a Siberiei se înscrie într-o strategie imperială mai amplă a Moscovei, care vizează crearea unui „imperiu industrial” în estul țării, „cu populația regiunilor ucrainene recent ocupate”.

Potrivit CNR, autoritățile ruse au început deja pregătirile pentru deportări la scară largă. Instituțiile publice ar fi primit instrucțiuni „urgente” de a identifica angajați „neîmpovărați de circumstanțe familiale”, considerați mai ușor de trimis în „călătorii de afaceri pe termen lung” în Extremul Orient sau în macroregiunea Angara–Yenisei. Măsura ar viza, potrivit Resistance, „cei mai vulnerabili” locuitori, pentru a evita reacțiile publice puternice.

Grupul compară această strategie cu deportările operate de regimul sovietic în anii 1940–1950, avertizând că se repetă același tipar: „pașaportizare, călătorii de afaceri, programe de relocare ale statului și, în final, schimbarea completă a compoziției demografice a regiunilor ocupate”.