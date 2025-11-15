search
Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Adevărul
Rușii au introdus în luptă drone cu fibră optică cu rază de acțiune de 50 de kilometri

Război în Ucraina
Publicat:

Rusia a început să utilizeze pe câmpul de luptă drone cu fibră optică cu o rază de acțiune de 50 de kilometri, mai mare decât majoritatea modelelor cunoscute, a confirmat un oficial ucrainean pentru Business Insider.

FOTO PROFIMEDIA
FOTO PROFIMEDIA

Mihailo Fedorov, prim-viceprim-ministrul Ucrainei și ministrul transformării digitale, a dezvăluit că Rusia folosește drone cu fibră optică cu o rază de acțiune de 50 de kilometri, prima confirmare oficială din partea Kievului că Moscova a introdus aceste modele în luptă.

Fedorov a declarat într-un interviu acordat săptămâna aceasta că această evoluție „are un impact real asupra logisticii noastre”. El a precizat că Ucraina dezvoltă tehnologie pentru a contracara dronele cu fibră optică și o testează în mai multe brigăzi.

Este o evoluție ce aduce războiul electronic în prim-plan, într-un câmp de luptă dominat de drone FPV.

Dronele cu fibră optică nu pot fi bruiate precum dronele pilotate prin legături radio, și tocmai în această imunitate la războiul electronic constă pericolul reprezentat de ele, mai cu seamă în zonele fierbinți ale frontului, unde avantajul lor poate fi hotărâtor.

Până acum, ucrainenii au folosit mijloace rudimentare precum puști pentru a le doborî- dar această metodă necesită atenție, reacție rapidă, precizie, dar de multe ori și pur noroc.

„Dronele cu fibră optică ne-au arătat că dronele imune la războiul electronic reprezintă realmente o amenințare considerabilă pentru logistică și personal”, a declarat Fedorov.

În unele sectoare ale frontului, ucrainenii au acoperit drumurile cu plase pescărești pentru a proteja rutele critice de aprovizionare, însă amenințarea nu poate fi eliminată peste tot.

Drone cu fibre optică cu rază lungă de acțiune au fost observate pe front

Dronele cu fibră optică au de obicei raze de acțiune scurte - în majoritate de între 10 și 25 de kilometri.

Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), au semnalat prima dată, într-o actualizare a evoluțiilor pe câmpului de luptă luna trecută, că rușii ar fi introdus drone FPV cu fibră optică cu o rază de acțiune de 50 de kilometri, însă informații detaliate nu au fost confirmate până acum.

Fedorov a declarat că a auzit prima dată despre apariția acestor drone în urmă cu câteva săptămâni, în cazuri izolate, majoritatea în regiunea estică Donețk, unde au loc lupte grele.

Această dronă nu este folosită cu mare frecvență, întrucât este relativ dificil de operat; „este afectată de vânt, este grea și apoi există numeroase obstacole fizice de trecut”.

Bobina de cablu de fibră optică pe care o transportă drona este voluminoasă, ceea ce o face destul de „lentă”, a spus Fedorov. „Așadar, deși nu este simplu, o folosesc - inclusiv în Pokrovsk”, orașul asediat din regiunea Donețk, care a devenit epicentrul unora dintre cele mai brutale lupte ale războiului.

Desfășurarea de către Rusia a dronelor cu fibră optică cu rază lungă de acțiune evidențiază modul în care războiul continuă să fie un teren de testare pentru noi tehnologii - în special, pentru inovații în domeniul dronelor - în timp ce ambele tabere fac efprturi să fie cu un pas înaintea inamicului.

Fedorov a explicat că Ucraina se adaptează la amenințarea dronelor cu fibră optică - despre care spune că au „schimbat regulile jocului” - prin dezvoltarea de interceptoare de tip „lovește-și-ucide ”, organizarea de ambuscade și chiar eforturi de a tăia cablurile ce mențin aparatele în zbor.

„Căutăm o contra-adaptare, iar aceasta va împinge mai accelerat câmpul de luptă probabil către dronele autonome, în legătură cu care ne așteptăm și anticipăm că vor fi următoarea etapă a acestui război”, a spus el.

În strădania de a rămâne în fruntea cursei înarmărilor cu Rusia, Ucraina investește masiv în dezvoltarea tehnologiei dronelor bazate pe inteligență artificială, care să ofere o mai mare autonomie și capacitate de lovire. 

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

loading Se încarcă comentariile...
