Vicepremierul Tanczos Barna respinge majorarea TVA în Horeca: „Nu vorbim de alte creșteri de taxe și impozite în perioada următoare”

Vicepremierul Tanczos Barna a susține că nu mai urmează alte creșteri de taxe și impozite, declarându-se împotriva majorării TVA în Horeca. România ar fi în dezavantaj dacă acest domeniu ar avea o cotă standard a taxei pe valoare adăugată de 21%.

„Din punctul nostru de vedere, pachetul de măsuri fiscale este terminat, nu vorbim de alte creșteri de taxe și impozite în perioada următoare”, spune vicepremierul într-o intervenție la Digi24.

Majorarea TVA în domeniul Horeca ar fi un avantaj pierdut, spune Tanczos Barna: „Sunt un adversar înverșunat în ce privește majorarea TVA în Horeca. (...) Am susținut de la bun început că ar fi un avantaj competitiv pierdut sau un dezavantaj uriaș pentru Horeca din România dacă am fi la o cotă de TVA standard”. Însă avertizează că această cotă poate fi menținută doar dacă merg bine încasările.

Președintele Nicușor Dan confirmase anterior că există discuții cu privire la creșterea TVA în domeniul Horeca. La rîndul său, premierul Ilie Bolojan a declarat că nu există discuții privind o majorare generală a TVA în acest an sau la începutul anului viitor, însă sectorul Horeca ar putea fi supus unei ajustări în funcție de analiza veniturilor bugetare din toamnă.

În discuțiile coaliției urmează partea de administrație locală, unde liderii partidelor nu au ajuns la o înțelegere. O primă ședință a coaliției este organizată miercuri, 17 septembrie, de la 11.00.

Pe agenda coaliției este și rectificarea bugetară, care potrivit surselor „Adevărul”, va veni pe 25 septembrie.

Între timp, liderii coaliției se contrazic pe măsura plafonării la alimentele de bază. PSD speră să se înțeleagă cu premierul Bolojan pentru o prelungire până în primăvară. În caz contrar, partidul va veni cu o propunere în Parlament, precum în cazul eliminării unor facilități fiscale prevăzute în cel de-al doilea pachet al Guvernului.