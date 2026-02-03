Video Rusia își extinde bazele militare lângă Finlanda. ISW avertizează asupra unor posibile pregătiri pentru un conflict cu NATO

Rusia își extinde infrastructura militară în apropierea frontierei cu Finlanda, acțiuni care ar putea indica pregătiri pentru un potențial conflict cu NATO, potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), cu sediul în Statele Unite.

Postul public de televiziune finlandez Yle a publicat imagini din satelit realizate în perioada iunie 2024 – octombrie 2025, care arată lucrări active de construcție la baza militară rusă Rybka din Petrozavodsk, în regiunea Carelia. Aceasta se află la aproximativ 175 de kilometri de granița cu Finlanda.

Potrivit Yle, zona garnizoanei, utilizată intens în perioada sovietică, a fost în mare parte abandonată la începutul anilor 2000. În prezent, baza este folosită de Corpul 44 al Armatei din Districtul Militar Leningrad, iar aici funcționează deja o bază aeriană de mari dimensiuni și un depozit important de echipament militar.

Expertul militar Marko Eklund, citat de NEXTA, susține că în regiune ar putea fi desfășurați până la 15.000 de soldați. De asemenea, la baza aeriană Besovets, situată la aproximativ 12 kilometri de Petrozavodsk, sunt staționate în jur de 80 de avioane de vânătoare, inclusiv modele moderne Su-35S, dar și aeronave Su-27 mai vechi. În plus, zona adăpostește câteva mii de vehicule blindate, camioane și sisteme de artilerie, majoritatea de proveniență sovietică.

Imagini din satelit din lunile mai și august 2025 indică și construirea unui nou oraș militar în Kandalakșa, regiunea Murmansk, la aproximativ 115 kilometri de granița cu Finlanda, relatează RBC Ukraine. Este vorba despre garnizoana Lupche-Savino, a cărei construcție a fost demarată în iarna 2024–2025 și care este destinată noilor brigăzi de artilerie și geniu.

ISW reamintește că a semnalat anterior extinderea infrastructurii militare ruse de-a lungul frontierei cu Finlanda. În 2024, Rusia a restructurat Districtul Militar de Vest, creând districtele militare Leningrad și Moscova, o decizie considerată menită să consolideze comanda strategică în direcția nordică și să contracareze NATO. În acest context a fost format și Corpul 44 al Armatei.

„Oficialii ruși, inclusiv președintele rus Vladimir Putin, au amenințat în mod direct Finlanda, inclusiv prin utilizarea unui limbaj pe care Rusia l-a folosit pentru a justifica în mod fals invazia Ucrainei în Finlanda”, se arată în raportul ISW.

În septembrie 2025, ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, a declarat că amenințările Rusiei vizează întreaga lume occidentală. Potrivit ISW, Moscova își reorientează economia către un regim de război, extinde producția de armament și intensifică mobilizarea populației, cu obiectivul de a fi pregătită pentru un posibil conflict cu NATO până în 2030.

Analiștii institutului avertizează că Rusia a intrat deja în „faza zero” de pregătire pentru un potențial război cu Alianța Nord-Atlantică și își intensifică atacurile secrete împotriva Europei. Imaginile din satelit indică dezvoltări la scară largă ale infrastructurii militare, inclusiv adăposturi pentru avioane de vânătoare, depozite și tabere de campanie.

În același timp, și fostul președinte rus Dmitri Medvedev a lansat amenințări la adresa Finlandei.