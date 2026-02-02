search
Luni, 2 Februarie 2026
Lavrov avertizează Occidentul să nu desfășoare trupe în Ucraina: „Vor deveni ținte legitime pentru forțele armate ruse”

Război în Ucraina
Publicat:

Ministerul de Externe de la Moscova a transmis luni un avertisment clar cu privire la posibilitatea desfășurării de trupe sau infrastructuri militare străine pe teritoriul Ucrainei.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe FOTO: X
Conform declarațiilor ministrului Serghei Lavrov, orice astfel de măsuri vor fi considerate o „intervenție străină” și vor fi tratate de Rusia drept ținte legitime.

„Desfășurarea de unități militare, instalații, depozite și alte infrastructuri ale țărilor occidentale în Ucraina este inacceptabilă pentru noi și va fi considerată o intervenție străină care reprezintă o amenințare directă la adresa securității Rusiei”, a precizat ministerul pe site-ul său oficial, potrivit Reuters.

De asemenea, a subliniat că „toate contingentele militare străine, inclusiv cele germane, dacă vor fi desfășurate în Ucraina, vor deveni ținte legitime pentru forțele armate ruse”.

Comentariile Moscovei vin pe fondul discuțiilor internaționale privind o posibilă implicare a țărilor occidentale pentru a sprijini un acord de pace în Ucraina.

În același timp, SUA continuă să medieze dialogul între Kiev și Moscova, următoarea rundă de discuții fiind programată săptămâna aceasta în Emiratele Arabe Unite.

Un obstacol major rămâne problema cedării teritoriului ucrainean recunoscut internațional către Rusia. Kievul a respins cererile Moscovei privind renunțarea la întreaga regiune Donbas, inclusiv la zonele neocupate de forțele ruse.

Ministerul de Externe rus a subliniat, totodată, aprecierea pentru eforturile administrației americane conduse de președintele Donald Trump.

„Eforturile hotărâte ale administrației Trump de a găsi o soluție și de a înțelege preocupările de lungă durată ale Rusiei cu privire la extinderea NATO spre est și deschiderea sa față de Ucraina sunt apreciate. Trump este unul dintre puținii politicieni occidentali care nu numai că a refuzat imediat să impună condiții preliminare lipsite de sens și distructive pentru a iniția un dialog substanțial cu Moscova cu privire la criza ucraineană, dar a și vorbit public despre cauzele sale profunde”, a adăugat ministerul.

