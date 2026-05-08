Rusia revine în secret la baza navală din Siria. Semne ale unei posibile reactivări militare

Rusia pare să își fi reluat treptat activitatea militară la baza navală din Tartus, Siria într-un context în care își menține și extinde prezența în Marea Mediterană, potrivit publicației The Maritime Executive.

Singura navă de luptă rusă prezentă în prezent în Mediterană este corveta din clasa Steregushchiy RFS Stoykiy (F545), identificată ultima dată la acostare în Tartus în luna aprilie. Potrivit surselor maritime, comportamentul navei este considerat neobișnuit, aceasta rămânând în zonă perioade lungi, în loc să revină în porturile de origine după misiuni extinse.

Traseu neobișnuit în mai multe regiuni

După trecerea prin Canalul Mânecii la sfârșitul lunii noiembrie, nava rusă a ocolit Africa, a participat la exerciții militare în Africa de Sud, a efectuat escale în Seychelles și în portul Bandar Abbas din Iran. Ulterior, a traversat Marea Roșie și Canalul Suez, revenind în Mediterană, unde a rămas în apropierea portului Tartus.

Analiștii notează că, în ultimele luni, navele rusești care ajung în Tartus sunt mai degrabă în misiuni punctuale decât în cadrul unei prezențe permanente oficiale, însă situația actuală ar putea indica o schimbare de strategie.

Un alt element important îl reprezintă deplasarea unui convoi logistic de mari dimensiuni, escortat de fregata din clasa Gorshkov Admiral Kasatonov (F461).

Convoiul include trei nave comerciale sancționate, frecvent utilizate în operațiuni logistice militare: petrolierul „General Skobelev”, cargoul tip Ro-Ro „Sparta” și nava de realimentare „Akademik Pashin”.

Acesta a traversat Canalul Mânecii la mijlocul lunii aprilie, a trecut prin Strâmtoarea Gibraltar la sfârșitul lunii și se afla recent la sud de Malta, în Marea Mediterană.

Semnale de restabilire a unei prezențe permanente

Potrivit analizelor maritime, convoiul își declară oficial destinația Port Said, însă mai mulți indicatori – inclusiv traseul, escorta militară și comportamentul de navigație – sugerează că destinația reală ar putea fi Tartus.

În plus, unele nave din convoi ar fi recurs la tehnici de ascundere a poziției prin manipularea semnalelor AIS, sistem folosit pentru identificarea traficului naval.

Context geopolitic sensibil în Siria

Baza din Tartus a fost timp de decenii principalul punct de sprijin al Rusiei în Mediterană, în baza unor acorduri militare cu Siria încă din perioada sovietică.

După schimbările politice din Siria din 2024, statutul bazei a devenit incert, iar prezența rusă a fost redusă, fiind menținută în principal prin porturi ocazionale.

Totuși, evoluțiile recente sunt interpretate de analiști ca un posibil semn al reactivării facilităților logistice din Tartus, mai ales în contextul retragerii unor forțe americane din regiune.

Moscova nu a confirmat oficial o reluare completă a activității bazei, însă mișcările navale recente indică o posibilă repoziționare strategică a Rusiei în estul Mediteranei.