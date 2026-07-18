Fondatorul mercenarilor „Paladin”, arestat la Moscova după ce a cerut înlăturarea lui Putin

Gheorghi Zakrevski, fondatorul grupării militare private „Paladin”, a fost arestat de un tribunal din Moscova într-un dosar privind „justificarea terorismului”, după ce în ultimii ani a criticat Kremlinul și a cerut înlăturarea președintelui rus Vladimir Putin, relatează Dialog.ua.

„Paladin” este o companie militară privată rusă fondată de Gheorghi Zakrevski, care a oferit servicii de securitate și pregătire militară. Zakrevski, fost militar, s-a prezentat drept susținător al invaziei ruse în Ucraina înainte de a deveni un critic al conducerii de la Kremlin.

Potrivit presei ruse, dosarul ar avea legătură cu postări publicate de Zakrevski pe canalul său de Telegram.

Inițial, acesta a publicat pe YouTube videoclipuri în care susținea invazia Rusiei în Ucraina, însă ulterior a început să critice Kremlinul.

În 2024, Zakrevski a afirmat că așa-numita „operațiune militară specială”, termenul folosit de Moscova pentru invazia Ucrainei, nu a decurs conform planului. El a vorbit despre pierderile suferite de armata rusă pe front și a cerut înlăturarea lui Vladimir Putin.

Potrivit sursei citate, acuzația care îi este adusă în prezent este pedepsită cu închisoare de la cinci la șapte ani.

Un blogger pro-război, condamnat la trei ani de închisoare

Tot sâmbătă, Alexei Zemțov, blogger pro-război cunoscut sub pseudonimul „Voevoda” și locotenent al forțelor ruse, a fost condamnat la trei ani de închisoare.

Acesta a fost găsit vinovat de șantaj, distrugere intenționată de bunuri și amenințare cu moartea.

În aprilie, Zemțov publicase pe rețelele sociale o serie de înregistrări pe care le-a prezentat drept „videoclipuri de adio”, în care vorbea despre presiuni din partea conducerii militare și susținea că este acuzat de discreditarea armatei ruse.

Potrivit propagandiștilor ruși citați de publicație, după pronunțarea sentinței, Zemțov ar intenționa să plece pe front în războiul împotriva Ucrainei.