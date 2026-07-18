 Kremlinul încearcă să mascheaze adâncirea crizei combustibililor, susțin serviciile secrete | adevarul.ro
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Kremlinul încearcă să mascheaze adâncirea crizei combustibililor, susțin serviciile secrete

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Rusia continuă să susțină că piața sa de combustibili se stabilizează, în ciuda datelor care indică contrariul. În spatele aparentei „îmbunătățiri” se ascund penuria de combustibili, creșterea prețurilor și scăderea producției.

Rușii stau la coadă la benzinărie
Cozi la benzinării în Rusia FOTO: Arhivă

  Autoritățile ruse continuă să asigure publicul că această criză a combustibililor  se atenuează. Presa controlată de Kremlin relatează despre creșterea aprovizionării cu combustibil, ridicarea parțială a restricțiilor la benzinării și îmbunătățirea situației în 15 regiuni, printre care Moscova și Sankt Petersburg, scrie RBC-Ukraine.

În același timp, oficialii ruși insistă că situația este pe deplin sub control.  Cu toate acestea, SZRU susține că realitatea este cu totul alta. Îmbunătățirile semnalate în unele regiuni nu sunt rezultatul unei creșteri a producției, ci mai degrabă rezultatul redistribuirii administrative a rezervelor existente de combustibil între regiuni și grupuri de consumatori.

Conform serviciilor de informații ucrainene, cele mai grave penurii persistă în regiunile Tambov, Astrakhan, Kirov, Penza, Voronej, Rostov, Volgograd, Orenburg și Iaroslavl, precum și în Teritoriul Perm, Republica Ciuvașia, republicile Mordovia și Udmurtia și teritoriul Crimeei ocupat de Rusia. În prezent, nu se preconizează semne de stabilizare în aceste zone. Agravarea crizei se reflectă și în prețurile combustibililor.

Între 1 și 10 iulie, prețul mediu al benzinei AI-92 la stațiile din Rusia a crescut la 64,5 ruble pe litru, cu 20% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Prețul benzinei AI-95 a crescut la 77,5 ruble pe litru, o creștere anuală de 24%, în timp ce prețul benzinei AI-98 a urcat la 119,5 ruble pe litru, cu 32% mai mult.

Potrivit SZRU, penuria continuă să fie cauzată de scăderea producției ca urmare a avariilor suferite de rafinăriile rusești. În luna iulie, producția de benzină a scăzut la aproximativ 71.500 de tone pe zi, în timp ce cererea medie pe perioada verii este de aproximativ 110.000 de tone pe zi. Drept urmare, rafinăriile rusești acoperă doar aproximativ 65% din cererea internă, ceea ce duce la un deficit de aproape 38.500 de tone pe zi, adică aproximativ 35% din consum.

„Totul indică faptul că Kremlinul se pregătește nu pentru a depăși criza, ci pentru a-i gestiona existența pe termen lung. Obiectivul principal al regimului nu este restabilirea completă a aprovizionării pieței, ci prevenirea întreruperilor în sectoarele de importanță strategică”, a declarat serviciul de informații.

Conform SZRU, declarațiile oficiale privind revenirea pieței la normal sunt menite în primul rând să modeleze percepția publicului. Acestea trebuie să transmită un mesaj de stabilitate, chiar dacă decalajul dintre retorica oficială și situația reală a pieței combustibililor se adâncește. Problemele economice din Rusia depășesc din ce în ce mai mult problema penuriei de combustibil și afectează și alte sectoare ale economiei.

Anterior, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a afirmat că, pe fondul unor cheltuieli de război fără precedent, Rusia se confruntă cu un deficit bugetar în creștere, o inflație în creștere și epuizarea resurselor sale financiare.

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