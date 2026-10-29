Rusia ar fi importat proteze pentru membre în valoare de aproximativ 158,6 milioane de dolari în prima jumătate a anului 2026, inclusiv din Germania, Țările de Jos și Belgia, toate membre NATO. Creșterea importurilor evidențiază costurile umane ale războiului din Ucraina și ridică întrebări cu privire la dependența Moscovei de produse occidentale, în pofida confruntării sale cu statele membre ale Alianței.

Militari ruși mutilați în Ucraina Foto: X

Potrivit cifrelor prezentate de The Sun, Rusia ar fi importat proteze și articulații artificiale în valoare de aproximativ 87,9 milioane de dolari din Germania în primele șase luni ale anului 2026.

Alte state europene au contribuit la aceste livrări: Țările de Jos ar fi exportat produse în valoare de 38,7 milioane de dolari, iar Belgia, de aproximativ 28 de milioane de dolari.

Valoarea importurilor din Germania ar fi de cinci ori mai mare decât înaintea invaziei pe scară largă a Ucrainei, lansată de Rusia în februarie 2022.

Rusia ar cumpăra, de asemenea, produse protetice din afara Uniunii Europene, inclusiv din țări asiatice.

Datele au atras atenția în Ucraina, unde oficialii au pus sub semnul întrebării faptul că Rusia continuă să achiziționeze produse medicale din state occidentale în timp ce poartă un război împotriva Ucrainei, susținută de acestea.

Costul uman și economic al războiului

Autoritățile ucrainene susțin că banii cheltuiți de Rusia pentru proteze reprezintă doar o mică parte din costurile mult mai ample ale invaziei.

Potrivit estimărilor citate de The Sun, banii aruncați pe război ar fi putut finanța construirea a aproximativ 1.000 de școli și 200 de spitale. Alte calcule prezentate de partea ucraineană susțin că acești bani ar fi putut fi folosiți pentru majorarea pensiilor, extinderea sprijinului acordat familiilor sau construirea a aproximativ 10.000 de kilometri de autostradă.