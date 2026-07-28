Rusia anunță că a atacat două nave despre care susține că aprovizionau armata ucraineană

Armata rusă a atacat marți două nave în Marea Neagră și în portul ucrainean Nikolaev, susținând că acestea erau folosite pentru aprovizionarea forțelor armate ale Ucrainei, relatează EFE.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că una dintre nave, un vrachier despre care susține că transporta încărcătură militară, a fost lovită cu drone în nord-vestul Mării Negre. O navă-macara a fost atacată separat în portul Nikolaev.

„În această dimineață, Forțele Armate Ruse au continuat să atace porturile din Ucraina și navele care deservesc forțele armate ucrainene”, a transmis Ministerul rus al Apărării.

Afirmațiile Moscovei privind încărcătura și destinația navelor nu au fost confirmate independent.

Rusia și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagră, printre care Odesa, Cernomorsk și Ismail. Atacurile au loc în contextul în care și Ucraina a vizat nave care se îndreptau către porturi rusești din Marea Neagră și Marea Azov.

Kremlinul a avertizat că va continua să atace navele despre care susține că transportă arme și muniții către Ucraina.

„Forțele noastre armate atacă și vor continua să atace navele care transportă muniții, arme și alte provizii pentru regimul de la Kiev”, declara săptămâna trecută purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Unele dintre aceste atacuri au provococat și victime în rândul cetățenilor altor state. India l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei după moartea a patru marinari indieni în astfel de incidente. Peskov a declarat că Moscova se află în contact cu autoritățile indiene pentru clarificarea situației.