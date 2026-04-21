Ruptură la Kremlin: două clanuri politice au început să-și împartă puterea pe la spatele lui Vladimir Putin

Un conflict a izbucnit în cadrul elitei ruse, între doi oficiali influenți din cercul apropiat al lui Putin: prim-adjunctul șefului de stat major, Serghei Kirienko și ministrul Apărării, Andrei Belousov.

Disputa dintre cei doi a apărut pe tema formării listelor partidului de guvernământ Rusia Unită înaintea alegerilor pentru Duma de Stat

Putin a promis locuri parlamentare garantate pentru 150 de soldați combatanți din Forțele Armate Ruse în timpul războiului împotriva Ucrainei, ca recompensă politică pentru participarea lor la război.

Cu toate acestea, listele sunt întocmite de echipa lui Kirienko. Într-o ședință cu ușile închise, Belousov a descoperit că printre candidați nu se numărau soldați din prima linie, ci oficiali care au servit oficial departe de lupte, scrie Corriere della Sera.

Frică la Kremlin

Kirienko s-a opus lui Belousov, temându-se de apariția în parlament a unor figuri militare influente care ar putea scăpa de controlul politic, precum Evgheni Prigojin, un fost aliat al Kremlinului care s-a revoltat în 2023.

Conform surselor, Kremlinul se teme de consolidarea unor figuri independente cu autoritate militară.

Influența crescândă a lui Belousov

Influența politică a lui Belousov a crescut semnificativ de când au fost deschise dosarele penale împotriva cercului apropiat al fostului ministru al Apărării, Serghei Șoigu. În cadrul elitei, el este perceput ca o figură asociată cu aripa „patriotică” a guvernului și susținută de părți ale forțelor de securitate și de Biserica Ortodoxă Rusă.

Experții notează că acest conflict reflectă tensiuni mai profunde în cadrul sistemului de putere rusesc, unde competiția pentru influență se intensifică pe fondul războiului și al pregătirilor pentru alegerile parlamentare.