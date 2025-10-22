O navă de război rusească, interceptată de un distrugător britanic în apele Regatului Unit

Nava HMS Duncan a Marinei Regale Britanice a fost trimisă să urmărească distrugătorul rusesc Vice Admiral Kulakov în timp ce acesta traversa apele britanice. Operațiunea, desfășurată sub comanda directă a NATO, marchează o premieră pentru Royal Navy.

Distrugătorul Marinei Regale Britanice, HMS Duncan, de tip 45, a fost mobilizat din baza sa de la Portsmouth la ordinul Comandamentului Maritim Aliat al NATO, pentru a intercepta și monitoriza o navă de război rusească care naviga prin apele Regatului Unit.

Potrivit unui comunicat al Royal Navy, nava HMS Duncan, bazată în Portsmouth, a fost desfășurată de către Comandamentul Maritim Aliat al NATO (Allied Maritime Command). Alături de distrugător, un elicopter de tip Wildcat a fost trimis pentru a supraveghea distrugătorul rus Vice Admiral Kulakov, relatează SkyNews.

Reprezentanții Marinei Regale au precizat că este pentru prima dată când o navă de război britanică este trimisă într-o astfel de misiune sub comanda directă a alianței nord-atlantice.

Distrugătorul HMS Duncan a folosit senzori și sisteme avansate pentru a intercepta nava rusă în Marea Nordului, monitorizându-i deplasarea spre vest, prin Canalul Mânecii, în direcția insulei Ushant, aflată în largul coastelor Franței.

Cooperare internațională

La misiune au participat și elicopterul NH90 al Forțelor Aeriene Olandeze, precum și nave ale Marinei Franceze, în cadrul unei acțiuni coordonate de Comandamentul Maritim Aliat al NATO, cu sediul la Northwood, în Middlesex.

Reacții oficiale

Ministrul britanic pentru forțele armate, Al Carns, a declarat că „Marina Regală este pregătită să răspundă oricărei activități navale rusești. Aceștia desfășoară operațiuni de monitorizare constantă pentru a proteja Marea Britanie și apele noastre teritoriale”.

La rândul său, comandantul navei HMS Duncan, Dan Lee, a subliniat importanța misiunii: „Această operațiune evidențiază angajamentul Marinei Regale de a proteja apele britanice și de a colabora fără probleme cu aliații noștri din NATO, pentru a asigura securitatea spațiilor maritime comune”.

HMS Duncan este una dintre cele două nave de război britanice atașate grupului operativ NATO Standing Maritime Group 1 (SNMG1), care patrulează în apele din nordul Europei.