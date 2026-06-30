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Zelenski ridiculizează obiectivul lui Putin: Rusia a amânat de 15 ori cucerirea Donbasului

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Război în Ucraina
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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ironizat obiectivele militare ale Rusiei, susținând că Kremlinul și-a stabilit și apoi și-a amânat de 15 ori, în ultimii patru ani, termenul pentru cucerirea regiunii Donbas din estul Ucrainei.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și președintele Rusiei, Vladimir Putin. FOTO: Adevărul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și președintele Rusiei, Vladimir Putin. FOTO: Adevărul

Declarațiile liderului ucrainean au venit după ce Vladimir Putin a respins o propunere despre care a afirmat că ar fi fost înaintată de Kiev și care prevedea renunțarea la atacurile cu rază lungă de acțiune și reducerea intensității luptelor, notează The Guardian. 

În discursul său video de luni seară, Zelenski a spus că afirmațiile lui Putin demonstrează că liderul rus este rupt de realitatea cu care se confruntă cetățenii țării sale. El a făcut referire la cozile formate la benzinării din Rusia, pe care le-a pus pe seama atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere.

„Chiar și un stat producător de petrol se confruntă acum cu lipsa combustibilului. Este una dintre consecințele directe ale războiului și un exemplu al modului în care Ucraina răspunde cu precizie, nu prin terorism”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a mai afirmat că Moscova și-a stabilit în repetate rânduri termene pentru ocuparea completă a regiunilor Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, însă niciunul nu a fost respectat.

„Conducerea politică a Rusiei rămâne obsedată de Donbas. Dacă Rusia nu pune capăt războiului, va fi nevoită să amâne încă o dată acest termen”, a spus Zelenski.

La rândul său, Putin a declarat duminică faptul că armata rusă își va continua ofensiva pentru ocuparea integrală a celor patru regiuni revendicate de Moscova.

Între timp, atacurile rusești asupra Ucrainei au provocat noi victime. Potrivit autorităților ucrainene, cel puțin 10 persoane au fost ucise, iar alte câteva zeci au fost rănite luni.

În orașul Dnipro, un atac cu rachetă asupra infrastructurii a ucis șase persoane și a rănit alte 29. În regiunea Zaporojie, o dronă rusească a lovit un microbuz de pasageri, provocând moartea a trei persoane și rănirea altor opt, printre care și un copil de șapte ani.

De asemenea, un bombardament cu o bombă planată asupra orașului Harkov s-a soldat cu moartea unei femei în vârstă de 23 de ani și rănirea altor 10 persoane, potrivit autorităților locale.

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