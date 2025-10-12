Un trader ucrainean de criptomonede, găsit mort la Kiev după prăbușirea pieței cripto. Poliția investighează o posibilă sinucidere

Un cunoscut trader ucrainean de criptomonede, Konstantin Galici – cunoscut online ca Kostia Kudo –, a fost găsit mort în Kiev, în interiorul unui Lamborghini Urus, după prăbușirea pieței globale de monede digitale, relatează Fox News.

Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, a fost descoperit pe 11 octombrie, în districtul Obolonski, cu o rană de glonț la cap. Potrivit poliției, la fața locului a fost găsită o armă de foc înregistrată pe numele său.

Autoritățile tratează moartea ca pe o posibilă sinucidere, însă nu exclud varianta unei crime, până la finalizarea anchetei. Într-un comunicat publicat pe canalul Telegram al Departamentului de Poliție din Kiev, se arată că urmează să fie stabilite circumstanțele exacte ale tragediei.

Conform anchetatorilor, cu o zi înainte de deces, Galici le-ar fi spus rudelor că se simte „extrem de deprimat” din cauza problemelor financiare și le-ar fi trimis un mesaj de rămas-bun.

O altă declarație, postată pe canalul oficial Telegram al lui Galici, confirmă decesul: „Konstantin Kudo a decedat în mod tragic. Cauzele sunt în curs de investigare. Vă vom ține la curent cu orice noutăți.”

Kostia Kudo era o figură cunoscută în comunitatea de tranzacționare cripto, atât în Ucraina, cât și la nivel internațional. Cofondator al academiei de trading Cryptology Key, el era un influencer activ în domeniul finanțelor digitale.

Moartea sa a survenit în contextul prăbușirii pieței criptomonedelor, cauzată de anunțul președintelui american Donald Trump privind introducerea unei taxe vamale de 100% pentru importurile din China și impunerea unor noi restricții la exporturile de software critic.

Măsurile au declanșat panică printre investitori, ducând la o lichidare masivă a activelor digitale. În paralel, bursa americană a pierdut peste 2.000 de miliarde de dolari într-o singură zi.