Atac ucrainean asupra unei uzine producătoare de rachete din Rusia

Guvernatorul îndepărtatei regiuni Udmurtia, din sudul Rusiei, a declarat sâmbătă dimineaţă că drone ucrainene au avariat un obiectiv în regiunea sa, potrivit Reuters.

Bloguri militare ucrainene neoficiale au transmis că este vorba de uzina din Votkinsk, situată la 1.400 km de frontiera cu Ucraina, care produce rachete Iskander şi Topol M, relatează agenția de presă, citată de Agerpres.

„Un sit de Udmurtia a fost atacat de drone. S-au înregistrat pagube şi răniţi", a precizat guvernatorul Aleksandr Brecealov într-o declaraţie video pe Telegram. El nu a dat mai multe detalii despre atac, dar a îndemnat locuitorii să nu intre în panică şi să nu răspândească informaţii neconfirmate oficial.

Aeroportul din Ijevsk, principalul oraş al Udmurtiei, şi cele din oraşele regiunilor învecinate şi-au suspendat operaţiunile, a anunţat autoritatea pentru aviaţia civilă din Rusia, Rosaviaţia.

Bloguri militare ucrainene au precizat neoficial că forţele ucrainene au atacat o fabrică producătoare de rachete - între care rachete Iskander cu rază scurtă de acţiune şi rachete intercontinentale Topol M - în Votkinsk, aproximativ 1.400 km distanţă de Ucraina.

Mai multe site-uri au postat fotografii şi înregistrări video cu ceea ce au spus că ar fi atacul, inclusiv o coloană de fum imensă care se ridica spre cer.

Telegram SHOT, un canal neoficial rusesc care citează adeseori surse din serviciile de securitate, a transmis că locuitorii din Votkinsk au relatat că au auzit cel puţin trei explozii şi vuiet de drone.

Bloguri militare ruse au transmis despre un atac care a provocat un incendiu la o uzină de prelucrare a gazelor din oraşul Samara, situat în sud-estul Rusiei. Autorităţile din regiunea Samara nu au emis niciun comunicat cu privire la un astfel de atac.

Proiectul OSINT (Open Source Intelligence) ucrainean „KiberBoroshno” susţine că atacul a fost efectuat cu rachete ucrainene Flamingo. O serie de alte canale au sugerat, de asemenea, acelaşi lucru. Agenţia de presă Unian susţine că la uzina din Votkinsk sunt fabricate şi rachetele balistice hipersonice Oreşnik.

Amintim că un atac ucrainean cu drone cu rază lungă de acțiune a provocat un incendiu major la un depozit petrolier din Rusia, miercuri noaptea, străpungând plasele anti-drone instalate pentru a proteja instalația împotriva unor astfel de lovituri, potrivit unui oficial ucrainean din domeniul securității citat de Business Insider.

Tpt luna aceasta, rafinăria de petrol din Volgograd, una dintre cele mai mari din Rusia, a fost nevoită să suspende procesarea petrolului după ce un atac ucrainean cu drone a declanșat un amplu incendiu, marcând prima întrerupere majoră a activității unei rafinării din acest an, a relatat Reuters.