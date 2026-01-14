search
Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Putin, cele mai mari provocări de la începutul războiului. Aliații se împuținează, iar sfârșitul conflictului pare departe

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Pentru Vladimir Putin, anul a început sub auspicii nefavorabile. Războiul din Ucraina a ajuns la 1.418 zile – exact durata campaniei sovietice din cel de-al Doilea Război Mondial. În acest interval, trupele lui Stalin ajunseseră la Berlin. În schimb, progresele obținute de Rusia în Ucraina sunt limitate. În 2025, forțele ruse au ocupat mai puțin de 1% din teritoriul ucrainean. La acest ritm, Moscova ar avea nevoie de încă un an pentru a ajunge la granițele administrative ale regiunii Donețk și pentru a controla integral teritoriile pe care Putin le cere Kievului drept condiție prealabilă pentru pace.

Războiul din Ucraina se anunță mai greu pentru Putin anul acesta/FOTO:Profimedia
Războiul din Ucraina se anunță mai greu pentru Putin anul acesta/FOTO:Profimedia

În paralel, Rusia pierde treptat sprijinul aliaților săi, iar economia se află sub o presiune tot mai mare. Potrivit analistei Amy Knight, colaboratoare a „Wall Street Journal“ și autoare a mai multor cărți despre Vladimir Putin, situația economică începe să afecteze chiar și cercurile apropiate Kremlinului, inclusiv oligarhii loiali.

Capturarea rapidă, la 3 ianuarie, a liderului venezuelean Nicolás Maduro și a soției sale de către forțele americane a evidențiat, spun comentatorii ruși, slăbiciunea militară a Moscovei. Politologul Abbas Galliamov a declarat că operațiunea SUA a avut un efect profund demoralizator asupra societății ruse, atât asupra populației, cât și asupra elitei. El a subliniat contrastul puternic dintre eficiența armatei și serviciilor americane și performanțele modeste ale omologilor ruși. Faptul că Venezuela era considerată unul dintre principalii aliați ai Kremlinului a amplificat impactul simbolic al acestui eveniment.

Un alt incident care a stârnit nemulțumiri la Moscova a fost capturarea de către Statele Unite a unui petrolier care se îndrepta spre Rusia, în ciuda escortării sale de nave și un submarin rusesc. Reacțiile din mediul pro-război de pe rețelele sociale ruse au fost dure, unii bloggeri influenți acuzând conducerea de lipsă de fermitate.

Semne de disensiune în rândul vechilor săi colaboratori

Pe plan intern, problemele lui Putin sunt accentuate de apariția unor semne de disensiune în rândul vechilor săi colaboratori. Dmitri Kozak, un apropiat al președintelui rus care a demisionat recent din cauza războiului, a publicat luna trecută un amplu program de reforme într-o publicație importantă din Rusia. Politologul Oleg Ivanov a descris documentul drept remarcabil prin îndrăzneala sa, afirmând că propune o transformare profundă a instituțiilor statului pentru a face față provocărilor interne și globale.

Deși Putin are mijloacele necesare pentru a reduce la tăcere astfel de voci, nu este pentru prima dată când membri ai cercului său restrâns și-au exprimat rezervele. Înainte de invazia din februarie 2022, atât Kozak, cât și secretarul Consiliului de Securitate, Nikolai Patrușev, au avertizat asupra riscurilor unei escaladări.

Între timp, chiar și susținătorii războiului își exprimă tot mai des nemulțumirea. Costurile umane și financiare sunt ridicate. Potrivit revistei „The Economist“, cel puțin 100.000 de soldați ruși au murit între începutul lui 2025 și jumătatea lunii octombrie. Linia frontului s-a transformat într-o zonă extrem de periculoasă, unde dronele sunt responsabile pentru distrugerea majorității echipamentelor și pierderilor de personal.

Cheltuielile militare ale Rusiei în 2025 sunt estimate la 15,5 trilioane de ruble – de cinci ori mai mult decât în 2021. Aceste sume nu includ costurile administrării teritoriilor ucrainene ocupate sau compensațiile pentru soldați și familiile acestora. În noiembrie 2025, veniturile din petrol și gaze au scăzut cu 34% față de anul precedent. Pentru a acoperi deficitul bugetar record, estimat la 72 de miliarde de dolari (2,6% din PIB), autoritățile au majorat TVA-ul de la 20% la 22%, măsură care a intrat în vigoare la 1 ianuarie.

Creșterea costului vieții a redus sprijinul public pentru război. Sondajele realizate de Centrul Levada arată o schimbare semnificativă a opiniei publice: dacă în decembrie 2024, 37% dintre respondenți susțineau continuarea conflictului, iar 54% doreau negocieri de pace, un an mai târziu doar 25% mai sprijineau războiul, în timp ce 67% se pronunțau pentru discuții de pace.

Ratele ridicate ale dobânzilor, menite să combată inflația generată de război, au frânat investițiile. Oleg Deripaska, un oligarh apropiat de Kremlin, a distribuit recent un editorial critic la adresa guvernului, care avertiza că economia nu mai poate avansa „din inerție” și cerea dezvoltarea unei piețe de capital funcționale. Frustrarea elitei este amplificată și de imposibilitatea de a accesa activele private înghețate în băncile europene.

Pe plan extern, Rusia a respins categoric propunerea europeană și ucraineană privind desfășurarea unor forțe de menținere a păcii.

Continuarea războiului depinde de sprijinul elitei

Autorii analizei subliniază că, deși Putin poate reprima nemulțumirile populației prin mijloace coercitive, continuarea războiului depinde de sprijinul elitei de la Kremlin. Acest sprijin ar putea slăbi dacă Statele Unite vor furniza Ucrainei armamentul necesar pentru a contracara dronele și rachetele rusești. În acest context, presiunile din interiorul cercului de putere – inclusiv din partea oligarhilor – ar putea crește în favoarea negocierilor.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
digi24.ro
image
Municipiul care a anunțat că nu mărește impozitul pe locuințe. ”Locuirea este drept fundamental, mersul cu mașina e opțional”
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Avem un președinte țară
gandul.ro
image
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
mediafax.ro
image
Câți bani ar câștiga statul dacă s-ar impozita prostituția. Suma pe care practicantele celei mai vechi meserii ar aduce-o la buget
fanatik.ro
image
Mister macabru într-o comună italiană, 14 morți în doar 10 zile. „Capelele funerare sunt pline”, anunță primarul
libertatea.ro
image
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
digi24.ro
image
Vin facturile în Superliga, iar cluburile au primit note de plată uriașe la gaze. „Doamne, ferește! Suma e de domeniul fantasticului”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
digisport.ro
image
Grok intră puternic în zona militară. Pentagonul și Elon Musk anunță o alianță incredibilă
stiripesurse.ro
image
„L-au împușcat în inimă și i-au zdrobit capul. Au spus că a căzut de la înălțime”. Morgile din Iran sunt pline cu cadavrele tinerilor
antena3.ro
image
Primul aliment analizat în laborator care nu este nici falsificat, nici cu bacterii
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
cancan.ro
image
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
prosport.ro
image
De ce ar trebui caloriferele setate mereu la nivelul 3, potrivit specialiștilor
playtech.ro
image
Cum arată mâna jucătoarei de tenis, Andreea Prisăcariu, după finala din Antalya: ”Așa se face victoria”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp s-a răzgândit!
digisport.ro
image
Legumicultor: O să ducem copiii ca la muzeu în fermele româneşti. Mercosur ne afectează la tomate
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Zi liberă miercuri, 14 ianuarie 2026, pentru elevi. Ministerul Educației a DAT ORDINUL
romaniatv.net
image
REPORTAJ Incursiuni în Armenia. Erevan, capitala europeană unde Cybertruckurile Tesla merg în trafic pe lângă mașinile Lada
mediaflux.ro
image
Vin facturile în Superliga, iar cluburile au primit note de plată uriașe la gaze. „Doamne, ferește! Suma e de domeniul fantasticului”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Predicțiile înfricoșătoare ale Babei Vanga pentru 2026, făcute publice
actualitate.net
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
click.ro
image
Ce ne aduce 2026 în turism? Celebrul influencer Răzvan Pascu: „Nu mai este despre vacanțe ieftine, ci despre experiențe”
click.ro
image
Ce salariu avea Mariana Moculescu la Antena 1 și la TVR, unde a fost știristă și reporter: „M-am descurcat!” Din ce bani trăiește acum: „Mă ajută...”
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Mama-i mamă chiar și prințesă. În ce mod adorabil a strigat-o Prințul George pe Kate Middleton în public
okmagazine.ro
Împăratul Naruhito și Împărăteasa Masako, Prințul Fumihito Akishino, Prințesa Kiko, Prințesa Kako, Prințesa Aiko la Spring Garden Party Agenția Imperială 2 jpg
Incestul a guvernat Coroana japoneză! Monarhia niponă a avut 11 căsătorii între frați și surori
okmagazine.ro
Fran Drescher foto Profimedia jpg
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă

OK! Magazine

image
Viitoarea Regină a Iordaniei, mai modernă decât soacra sa, Rania. Prima apariție din 2026, foarte șic pentru cutumele musulmane

Click! Pentru femei

image
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?