Patru morți după un schimb de focuri între grănicerii cubanezi și pasagerii unei nave înmatriculate în Florida

Patru persoane care se aflau la bordul unei nave înmatriculate în Florida (SUA) au fost ucişi, iar alţe şase răntei de grăniceri cubanezi, după o „confruntare” în apele teritoriale ale insulei, a anunţat miercuri într-un comunicat Ministerul cubanez de Interne, potrivit AFP.

„În urma confruntării cu partea străină, patru atacatori au fost ucişi şi alţi şase răniţi, care au fost evacuaţi şi au primit asistenţă medicală”, afirmă comunicatul.

În cursul incidentului, comandantul navei cubaneze a fost de asemenea rănit, potrivit aceleiaşi surse.

Potrivit comunicatului, „în cursul dimineţii de 25 februarie 2026, o ambarcaţiune rapidă care încălca legea, înmatriculată în Florida (SUA), cu nr.FL7726SH, a fost detectată în apele teritoriale cubaneze”, în zona canalului El Pino, în provincia Villa Clara (centrul ţării).

Când nava Gărzii de coastă cubaneze „s-a apropiat pentru a proceda la identificare acesteia, ocupanţii ambarcaţiunii au deschis focul asupra grănicerilor cubanezi”, precizează comunicatul.

Ministerul de Interne cubanez afirmă că îşi continuă ancheta „în vederea clarificării faptelor”.

Relaţiile între Cuba şi SUA înregistrează o creştere a tensiunilor după capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro de către forţele americane la începutul lunii ianuarie şi sistarea de către Caracas, sub presiunea Washingtonului, a livrărilor de petrol spre insula comunistă.

SUA au invocat o „ameninţarea excepţională” pentru securitatea naţională americană din partea insulei, situată la doar 150 km de coastele Floridei.