Atacurile cu drone ale Ucrainei paralizează rafinăriile din centrul Rusiei

În urma valului de atacuri cu drone lansate de Ucraina, aproape toate marile rafinării din centrul Rusiei și-au suspendat complet activitatea sau au redus drastic producția de carburanți. Informația a fost publicată de Reuters, care citează surse din industrie și date oficiale rusești.

Loviturile au afectat instalații petroliere strategice ce asigurau peste 30% din producția de benzină a Federației Ruse și aproximativ un sfert din producția de motorină. Capacitatea totală a rafinăriilor afectate depășește 83 de milioane de tone anual, adică aproximativ 238.000 de tone pe zi — aproape un sfert din întreaga capacitate de rafinare a Rusiei.

Printre cele mai grav afectate obiective se numără rafinăria Kirishi, una dintre cele mai mari din Rusia, situată în regiunea Leningrad. Potrivit surselor Reuters, instalația, cu o capacitate de procesare de peste 20 de milioane de tone anual, este complet oprită încă din 5 mai, după un atac cu drone.

De asemenea, au fost lovite rafinării din Nijni Novgorod, Riazan, Iaroslavl și Moscova. Rafinăria Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez din Kstovo, regiunea Nijni Novgorod, a fost atacată din nou pe 20 mai, fiind a doua lovitură în decurs de o săptămână. Statul Major al armatei ucrainene a confirmat că în urma atacului a fost avariată instalația AVT-6, iar la fața locului a izbucnit un incendiu puternic.

Reuters notează că nu este clar dacă rafinăria din Kstovo mai poate funcționa măcar parțial după ultimele atacuri.

În paralel, în noaptea de 21 mai, o altă rafinărie rusă — cea din Syzran, regiunea Samara — ar fi fost lovită de drone ucrainene, potrivit canalelor locale de Telegram. Presa independentă rusă a relatat că o unitate de rafinare aparținând Rosneft a fost afectată. Guvernatorul regiunii Samara, Veaceslav Fedorîșcev, a anunțat ulterior moartea a două persoane în urma atacului.

Kievul și-a intensificat în ultimele luni atacurile asupra infrastructurii energetice și militare din adâncul teritoriului rus, susținând că aceste obiective reprezintă ținte militare legitime, deoarece alimentează financiar și logistic mașina de război a Kremlinului.

Anterior, comandantul Forțelor Sistemelor fără Pilot ale Ucrainei, Robert Brovdi, declara că numai în primele 20 de zile ale lunii mai dronele ucrainene au lovit zece rafinării și terminale petroliere rusești. Printre instalațiile afectate se numără rafinării din Perm, Tuapse, Moscova, Samara, Riazan și Kirishi.