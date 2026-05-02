Sâmbătă, 2 Mai 2026
Adevărul
O dronă rusească a pătruns în spaţiul aerian al României. MApN a ridicat avioane F-16

Război în Ucraina
Forțele ruse au lansat un nou val de atacuri asupra infrastructurii civile ucrainene din zona Dunării, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Radarele MApN au identificat un grup de aproximativ douăzeci de drone în apropierea frontierei fluviale cu România, una pătrunxzând pentru scurt timp în spaţiul aerian naţional, în zona Chilia.

O dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian românesc
Incursiunea a fost de scurtă durată, dispozitivul reluându-și ulterior traseul către țintele din Ucraina. Au fost raportate mai multe explozii pe malul ucrainean al Dunării.

Două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești în jurul orei 02.00 pentru a monitoriza situația. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 02.03, mesaj RO-Alert.

Alerta aeriană a încetat la ora 02.50.

