Duminică, 22 Martie 2026
Adevărul
„Punctul de cotitură” care ar putea declanșa prăbușirea Rusiei, în timp ce Putin pompează miliarde în mașina de tocat a războiului. Ucraina capătă avantaj tactic

Războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina se apropie de un moment decisiv, în care presiunea economică și militară ar putea deveni nesustenabilă pentru Moscova, avertizează un fost oficial de informații.

Soldați ruși în Ucraina/FOTO:Profimedia
Potrivit lui Philip Ingram, Rusia intră într-o fază de „epuizare”, iar un punct de cotitură ar putea apărea până la finalul anului 2026 sau începutul lui 2027.

Costurile războiului, tot mai greu de susținut

Analistul susține în The Sun că atacurile asupra infrastructurii energetice, industriei și bazelor militare ruse erodează constant capacitatea Kremlinului de a continua conflictul. În paralel, cheltuielile uriașe pentru război pun o presiune tot mai mare pe bugetul statului.

„Se ajunge la un punct în care economia nu va mai putea susține acest efort, iar populația va resimți din plin costurile”, a explicat acesta.

Inflație și nemulțumiri interne

Impactul economic este deja vizibil. Inflația a crescut puternic în Rusia, iar prețurile alimentelor de bază au urcat semnificativ. Exemple aparent banale — precum scumpirea accentuată a castraveților — au devenit simboluri ale dificultăților economice cu care se confruntă populația.

Liderul politic Serghei Mironov a atras atenția asupra situației, întrebând retoric cum își mai pot permite cetățenii produse de bază.

În acest context, deprecierea rublei și creșterea costului vieții ar putea afecta sprijinul intern pentru război.

Front stabil, pierderi mari

Pe plan militar, conflictul a intrat într-un impas. Liniile frontului s-au schimbat puțin în ultimii ani, iar în unele zone înaintarea trupelor ruse este extrem de lentă.

Datele arată că, în anumite sectoare, avansul este de doar câteva zeci de metri pe zi — un ritm comparat de analiști cu unele dintre cele mai lente operațiuni militare din istorie.

În același timp, pierderile umane rămân ridicate, iar recrutarea de noi soldați devine tot mai dificilă.

Ucraina capătă avantaj tactic

În contrast, forțele conduse de Volodimir Zelenski au reușit recent să recupereze teritorii într-un ritm mai rapid, profitând de slăbiciuni în sistemele ruse de comunicații.

Experții subliniază că armata ucraineană a acumulat o experiență de luptă semnificativă, devenind una dintre cele mai bine pregătite din Europa.

Amenințări și propagandă

Pe fondul dificultăților, Kremlinul ar putea intensifica retorica nucleară și campaniile de propagandă, încercând să mențină percepția unei poziții de forță.

Totuși, analiștii consideră că utilizarea efectivă a armelor nucleare rămâne improbabilă, deoarece ar duce la pierderea sprijinului din partea unor parteneri importanți, precum China sau India.

Presiuni externe și riscuri regionale

În paralel, Rusia este acuzată că încearcă să destabilizeze statele europene prin dezinformare și alte mijloace indirecte, inclusiv folosind aliați precum Aleksandr Lukașenko.

Un moment decisiv

Dacă presiunile economice și militare continuă să crească, Rusia ar putea ajunge într-un punct critic.

„Întrebarea nu este dacă Ucraina poate continua să lupte, ci dacă Occidentul va reacționa suficient de rapid”, a concluzionat Ingram.

Evoluția conflictului rămâne incertă, însă tot mai mulți analiști vorbesc despre o perioadă decisivă care ar putea redefini echilibrul de putere în regiune.

