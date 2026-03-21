Un deputat rus se plânge că trupele ruse vor ajunge „la capătul puterilor” după ce roboți umanoizi de tip „Terminator” au ajuns pe front

Un deputat pro-Kremlin a susținut că roboți umanoizi de tip „Terminator” participă deja la lupte împotriva forțelor ruse pe linia frontului din Ucraina, o afirmație care a suscitat scepticism și ironii în spațiul online din Rusia, relatează Daily Express.

Robotul umanoid Phantom MK-1 FOTO Foundation via Militarny
Robotul umanoid Phantom MK-1 FOTO Foundation via Militarny

Andrei Svintsov, politician afiliat Partidului Liberal Democrat din Rusia, s-a arătat îngrijorat că trupele ruse sunt „la capătul puterilor”, susținând că sisteme robotice avansate au fost deja desfășurate pe frontul din Ucraina. „Primii doi Terminatori au ajuns în Ucraina”, a spus el, făcând referire la celebrul film science-fiction. „Acei luptători blindati luptă deja împotriva noastră pe linia frontului… A devenit realitate”, a notat el, cu referire la robotul din filmul Terminator.

Afirmațiile lui Svintsov par să facă referire la Phantom MK-1, un robot umanoid dezvoltat de compania americană Foundation. Roboții au o structură metalică de culoare închisă, cu o vizieră din sticlă fumurie, și sunt evaluați în principal pentru roluri de recunoaștere și suport, nu pentru utilizare directă în luptă.

Declarațiile au atras rapid reacții în mediul online, inclusiv din partea unui canal rusesc de Telegram care a ironizat comentariile deputatului, punând sub semnul întrebării caracterizarea făcută de acesta. Canalul a întrebat sarcastic dacă acești „Terminatori” sunt „lichizi sau din fier”, o aluzie la roboții care își schimbă forma.

Svintsov și-a apărat afirmațiile, susținând că roboții umanoizi sunt produși în cantități tot mai mari. „Nu știați că acești roboți umanoizi sunt acum produși cu zecile de mii în China și Statele Unite?”, a spus el ca răspuns criticilor.

Foundation, compania din spatele Phantom MK-1, a fost co-fondată de Mike LeBlanc, veteran al Corpului Pușcașilor Marini, cu 14 ani de experiență în armată. LeBlanc a subliniat că utilizarea sistemelor robotice în zonele de conflict are avantaje etice.

„Suntem de părere că avem o obligație morală să trimitem acești roboți în război în locul soldaților.” Cu toate acestea, dezvoltatorii recunosc că sistemele umanoide complet autonome sunt încă la câțiva ani distanță de implementarea în luptă.

Ucraina a devenit un teren pentru testarea tehnologiilor militare emergente, inclusiv drone, sisteme autonome și alte forme de automatizare. Cele două unități Phantom MK-1 au fost trimise luna trecută în Ucraina, în scopul de evaluare a performanței acestora.

Declarațiile lui Svintsov vin pe fondul unor controverse legate de poziția sa politică. La începutul acestei luni, el a fost exclus din Partidul Liberal Democrat din Rusia în urma unor declarații controversate, inclusiv sprijinul său pentru restricții asupra aplicației de mesagerie Telegram, în linie cu politica guvernamentală.

Robotul umanoid Phantom MK-1 FOTO Foundation via Militarny
Robotul umanoid Phantom MK-1 FOTO Foundation via Militarny

Foundation plănuiește să desfășoare roboții Phantom pe linia frontului pentru a perfecționa tehnologia, a relatat publicația de specialitate Militarnyi.

LeBlanc a explicat că ceea ce a văzut în Ucraina i-a întărit convingerea în valoarea soldaților umanoizi.

„Soldații umanoizi ar putea fi extrem de utili pentru reaprovizionare și recunoaștere, mai ales în locuri unde dronele nu pot ajunge, cum ar fi buncărele. Având o semnătură termică similară cu cea umană, roboții precum Phantom ar putea, totodată, să deruteze inamicul. Avem nevoie de ceva care să poată interacționa cu toate aceste elemente”, spune LeBlanc.

El a precizat că obiectivul este ca robotul să poată folosi „orice armă pe care o poate folosi un om”.

În prezent, Phantom este testat în fabrici și șantiere navale, din Atlanta până în Singapore.

Compania are deja contracte de cercetare în valoare totală de 24 de milioane de dolari cu Armata, Marina și Forțele Aeriene ale SUA.

Sunt planificate teste și pentru Corpul Pușcașilor Marini ai SUA, în cadrul cărora Phantom va fi antrenat să amplaseze explozibili pe uși pentru a ajuta trupele să pătrundă în clădiri în siguranță.

LeBlanc mai spune că firma este în „contact foarte strâns” cu Departamentul pentru Securitate Internă al SUA în legătură cu posibila utilizare a lui Phantom pentru patrularea frontierei sudice a țării.

„Soldații umanoizi sunt o extensie naturală a sistemelor autonome existente, cum ar fi dronele”, notează el.

Compania consideră că utilizarea pe scară largă a roboților umanoizi ar putea elimina, în cele din urmă, avantajul tactic al oricărei părți implicate în conflicte - similar descurajării nucleare - și ar putea reduce riscul de escaladare.

Protocoalele actuale ale Pentagonului stipulează că sistemele automatizate pot lovi lovi doar după ce primesc autorizare umană. Foundation subliniază că intenționează să respecte acest principiu și în cazul sistemului Phantom MK-1.

Între timp, dronele alimentate de inteligență artificială dezvoltate de Ucraina sunt deja capabile să identifice și să lovească ținte în mod autonom.

Pentru LeBlanc, care a efectuat peste 300 de misiuni de luptă în cadrul Corpului Pușcașilor Marini ai SUA, ceea ce a văzut în timpul unei vizite în Ucraina cu Phantom a fost „cu adevărat șocant”.

„Este un război la scară largă al roboților, în care robotul este principalul combatant, iar oamenii oferă doar sprijin. Este exact opusul față de perioada în care am servit în Afganistan: pe atunci oamenii erau forța principală, iar tehnologia era doar un instrument.”

Dezavantajele roboților

Roboții umanoizi sunt grei și scumpi, necesită încărcare regulată, se pot defecta și își pierd adesea echilibrul.

Mișcarea unui robot umanoid este alimentată de aproximativ 20 de motoare, iar fiecare dintre acestea ar trebui să funcționeze impecabil.

Desfășurarea roboților umanoizi alături de trupele regulate ar putea crea riscuri suplimentare.

„Dacă cazi lângă un bebeluș, știi cum să aterizezi fără să provoci răni. Poate un robot umanoid să facă același lucru?”, a comentat Pralad Vadakkepat, profesor asociat la Universitatea Națională din Singapore și fondator al Federației Internaționale de Robotică și Asociații de Fotbal.

Unele riscuri sunt deja evidente. Dronele capturate reprezintă o sursă importantă de date sensibile, deoarece funcționează ca niște smartphone-uri care stochează sau transmit informații detaliate.

Dronele pot fi, de asemenea, compromise prin interceptarea frecvențelor radio. Un soldat umanoid piratat introduce un nou set de riscuri. Inamicul ar putea prelua controlul asupra unei flote de roboți piratându-i programul și i-ar putea folosi împotriva creatorilor lor.

„Ceea ce vedeți acum este doar o primă încercare stângace de a arăta cum ar putea roboții să poarte războaiele”, spune LeBlanc.

Un alt risc major este legată de abilitatea unui robot umanoid de a evalua corect o situație

Sistemele AI pot face greșeli- așa-numitele „halucinații”, prin care generează informații false sau înșelătoare care nu se bazează pe datele lor de antrenament.

„Cu aceste LLM (Large Language Model), nu putem explica pe deplin cum iau decizii. Este inacceptabil să existe sisteme autonome letale care, ocazional, decid să ‘halucineze’”, spun experții în AI.

Modelele AI pot suferi și de bias algoritmic sau deviații comportamentale. În timp, pe măsură ce un sistem „învață” în condiții reale, logica sa se poate îndepărta de constrângerile etice inițiale.

Debutul Phantom MK-2 este așteptat în aprilie, cu o serie de îmbunătățiri: electronică consolidată pentru reducerea riscului de scurtcircuite, protecție împotriva apei, baterii mai mari și capacitatea de a transporta încărcături de până la 80 kg.

Anul trecut, forțele militare franceze au început să testeze câini roboți alături de câini reali în timpul exercițiilor de antrenament.

