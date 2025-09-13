Ceea ce Kremlinul vindea ani la rând ca „arme minune” – hipersonicele rachete „Kinjal” – s-a dovedit o țintă vulnerabilă pentru sistemele de război electronic ale Ucrainei. În 2025, bruiajele ucrainene au atins un nivel de eficiență care obligă Moscova să bage miliarde de dolari în modernizări disperate.

Un oficial din Statul Major ucrainean a declarat pentru postul public ucrainean „Suspilne” că tocmai viteza mare a rachetei, cu care Rusia se lăuda că „nu poate fi interceptată”, îi joacă festa: sistemele de navigație devin instabile și expuse interferențelor. Aici intervin echipamentele de război electronic (REB) ale Ucrainei, care au învățat să deturneze traiectoriile rechetei „minune” rusești.

Factura Kremlinului: peste 1,5 miliarde de dolari aruncați în vânt

Ca să contracareze bruiajele, Moscova a început să-și doteze muniția cu antene CRPA – module sofisticate care rezistă mai bine la bruiaj. Numai că fiecare bucată costă între 10 și 17 mii de dolari.

Și pentru că războiul nu se duce cu mostre de laborator, ci cu volume uriașe, nota de plată s-a umflat rapid: peste 8.000 de bombe aeriene ghidate (KAB-uri) și circa 40.000 de drone Shahed au fost echipate cu aceste antene. Totalul: cel puțin 1,5 miliarde de dolari înghițiți doar pentru a încerca să păstreze armele pe linia de plutire.

Rusia încearcă acum să-și perfecționeze sistemele, trecând de la antene simple, cu 4 elemente, la unele mai complexe, cu 8 sau chiar 16, dar efectul final rămâne același: Ucraina le bruiază.

În timp ce bruiază „Kinjalii”, Ucraina își îngroapă morții din Sumî

Paradoxul acestui război e crud: în timp ce generalii fac calcule cu miliarde de dolari pe antene și bruiaje, civilii ucraineni plătesc în continuare cu viețile lor.

Pe 12 septembrie, trei rachete „Iskander” au lovit satul Bitîțî, lângă Sumî. Două femei au fost ucise, alte cinci persoane au fost rănite. Casele s-au făcut praf. Primarul a declarat zi de doliu local.

Cu o zi înainte, un alt atac cu dronă a ucis un paznic la un service auto din oraș. Iar în noaptea de 13 septembrie, alarma aeriană a durat aproape opt ore, până spre dimineață, când un nou bombardament a zguduit regiunea.