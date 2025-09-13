search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

„Pumnalele” lui Putin, făcute praf de bruiajele ucrainene. Rusia aruncă miliarde să le repare reputația

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ceea ce Kremlinul vindea ani la rând ca „arme minune” – hipersonicele rachete „Kinjal” – s-a dovedit o țintă vulnerabilă pentru sistemele de război electronic ale Ucrainei. În 2025, bruiajele ucrainene au atins un nivel de eficiență care obligă Moscova să bage miliarde de dolari în modernizări disperate.

Rachetă hipersonică Kinjal/FOTO:X
Rachetă hipersonică Kinjal/FOTO:X

Un oficial din Statul Major ucrainean a declarat pentru  postul public ucrainean „Suspilne” că tocmai viteza mare a rachetei, cu care Rusia se lăuda că „nu poate fi interceptată”, îi joacă festa: sistemele de navigație devin instabile și expuse interferențelor. Aici intervin echipamentele de război electronic (REB) ale Ucrainei, care au învățat să deturneze traiectoriile rechetei „minune” rusești.

Factura Kremlinului: peste 1,5 miliarde de dolari aruncați în vânt

Ca să contracareze bruiajele, Moscova a început să-și doteze muniția cu antene CRPA – module sofisticate care rezistă mai bine la bruiaj. Numai că fiecare bucată costă între 10 și 17 mii de dolari.

Și pentru că războiul nu se duce cu mostre de laborator, ci cu volume uriașe, nota de plată s-a umflat rapid: peste 8.000 de bombe aeriene ghidate (KAB-uri) și circa 40.000 de drone Shahed au fost echipate cu aceste antene. Totalul: cel puțin 1,5 miliarde de dolari înghițiți doar pentru a încerca să păstreze armele pe linia de plutire.

Rusia încearcă acum să-și perfecționeze sistemele, trecând de la antene simple, cu 4 elemente, la unele mai complexe, cu 8 sau chiar 16, dar efectul final rămâne același: Ucraina le bruiază.

În timp ce bruiază „Kinjalii”, Ucraina își îngroapă morții din Sumî

Paradoxul acestui război e crud: în timp ce generalii fac calcule cu miliarde de dolari pe antene și bruiaje, civilii ucraineni plătesc în continuare cu viețile lor.

Pe 12 septembrie, trei rachete „Iskander” au lovit satul Bitîțî, lângă Sumî. Două femei au fost ucise, alte cinci persoane au fost rănite. Casele s-au făcut praf. Primarul a declarat zi de doliu local.

Cu o zi înainte, un alt atac cu dronă a ucis un paznic la un service auto din oraș. Iar în noaptea de 13 septembrie, alarma aeriană a durat aproape opt ore, până spre dimineață, când un nou bombardament a zguduit regiunea.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea influencerului lui Trump
digi24.ro
image
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane
stirileprotv.ro
image
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi după ce își recuperase permisul. Ce ALCOOLEMIE avea
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Ce nume are, de fapt, Mirel Rădoi în buletin. Foarte puțini știu cum îl cheamă pe antrenorul de la Universitatea Craiova
fanatik.ro
image
Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României
libertatea.ro
image
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
digi24.ro
image
Școlit la Harvard, unul dintre cei mai mari fotbaliști brazilieni e șomer de 8 ani și a fost părăsit de soție: „Era prea perfect pentru mine!”
gsp.ro
image
Prima decizie luată de Novak Djokovic, după ce a fost numit "trădător" în Serbia și s-a mutat în altă țară
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
prosport.ro
image
Alertă! Cutremure neobișnuite în România. Mai multe seisme au avut loc în zone atipice
playtech.ro
image
Care este mâncarea preferată a lui Ianis Hagi. Deși a mâncat în cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat banal ocupă locul 1 în topul preferințelor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Telenovela" divorțului lui Ilie Năstase s-a încheiat. Ioana a decis să facă marele anunț
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii! Ce i-ar fi provocat decesul subit
kanald.ro
image
Pensia militară anticipată în 2025: cât primești dacă ieși din sistem după 20, 25 sau 30 de ani. Exemplu de calcul
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
Ofertă de nerefuzat de la PPC. În 72 de ore, angajaţii companiei sunt la uşa ta!
romaniatv.net
image
Cine a fost Willy Pragher, fotoreporterul artist al Bucureștiului interbelic
mediaflux.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică: „Ne-am cunoscut în avion” Imaginea rară pe care vedeta a publicat-o pe rețelele de socializare
click.ro
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Ce mult s-a schimbat Irinel Columbeanu, de când a pierdut milioanele de euro. Ion Cassian: „Dumnezeu îți dă câte-o palmă de nu-ți mai revii toată viața”. Marea lui dorință
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
Jeremy Clarkson foto Profimedia jpg
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
image
Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică: „Ne-am cunoscut în avion” Imaginea rară pe care vedeta a publicat-o pe rețelele de socializare

OK! Magazine

image
Elevi regali. Școala la Palat, între agonie și extaz: „William era popular ca un rege al balului, dar lui Harry i-a fost greu”

Click! Pentru femei

image
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment

Click! Sănătate

image
Copiii cu autism au aceste simptome