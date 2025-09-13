Rusia avansează prin conducte de gaz și forțează frontul la Kupiansk

Rusia continuă să caute soluții neconvenționale pentru a sparge apărarea ucraineană. De data aceasta, trupele au folosit o conductă de gaz ca rută ascunsă pentru a traversa râul Oskil și a intra în Kupiansk, în regiunea Harkov – arată analiza comunității OSINT DeepState.

Nu este prima oară când Moscova recurge la asemenea metode. Conductele subterane au mai fost transformate în culoare de infiltrare la Avdiivka și în apropiere de orașul rus Suja. În spațiul online au circulat filmări cu presupuse operațiuni similare și la Pokrovsk, însă experții atrag atenția: imaginile erau tot din zona Kupianskului.

Potrivit DeepState, armata rusă a improvizat o adevărată rețea logistică. Accesul în conductă se face din zona Lîmanului Prim. Militarii se deplasează în interior pe tărgi cu roți și chiar cu trotinete electrice, acolo unde diametrul le permite. Traseul până la periferia Kupianskului durează aproape patru zile, iar pe parcurs au fost amenajate puncte de odihnă și depozite de provizii.

„Astfel, grupuri organizate ajung cu pierderi minime până la Radkivka, apoi coboară spre pădurile controlate de ruși și se răspândesc treptat în Kupiansk, apropiindu-se de calea ferată. În oraș apar deja poziții de lansare pentru drone rusești”, avertizează analiștii.

Oficialii de la Moscova vor încerca probabil să minimalizeze aceste informații, vorbind despre unități „mici” sau „neorganizate”. În realitate, situația devine critică și din cauza lipsei unei evacuări forțate a populației civile.

„Oamenii locuiesc în aceleași clădiri cu soldații ruși, ceea ce limitează drastic posibilitatea Ucrainei de a lovi țintele”, notează raportul. Mai mult, o parte dintre localnici le oferă alimente invadatorilor.

Reamintim că propaganda rusă difuzează în paralel un fals: că armata ucraineană ar folosi elevi din Kupiansk drept „scut uman”.

Lupte grele pe direcția Lîman–Siversk

În est, pe frontul Liman-Siversk, trupele ruse își intensifică atacurile. Strâng infanterie, trimit constant grupuri de recunoaștere-diversiune și încearcă să flancheze pozițiile ucrainene. Situația este descrisă de militarul ucrainean Stanislav Buniyatov, cunoscut sub indicativul „Osman”.

Dronele rusești vânează tot ce mișcă în zonă. Observatorul militar Konstantin Mașoveț confirmă tendința: ofensiva s-a mutat dinspre nord-vest (Oskil) spre sud-vest, către Lîman. Ținta este clară – reducerea capului de pod ucrainean de pe malul Siverskului Doneț și împingerea frontului până aproape de Liman și Iampil.

Între timp, grupuri mici de asalt au pătruns în satul Șandrigolove și încearcă să se fixeze acolo, iar în zona Kolodiazi trupele ruse au traversat râul Nitrus. Alte unități presează prin pădurea Serebrianska, cu obiectivul de a împiedica forțele ucrainene să se consolideze pe malul râului Ciornii Jerebeț.

Înaintare și în Dnipropetrovsk

Nici sudul nu este liniștit. În regiunea Dnipropetrovsk, pe direcția Novopavlivka, trupele ruse au avansat în zona satului Velikomîhailivka, arată Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Analiza se bazează pe materiale video geolocalizate, publicate pe 12 septembrie. Ele sugerează că armata rusă a preluat controlul asupra localităților Ternove și Komîșuvaha. Și surse ruse confirmă ocuparea Ternovei.

Totuși, ISW nu a putut verifica informațiile privind o posibilă extindere a avansului spre Novoselivka și Beriozove.

Anterior, militarii ucraineni ai Regimentului 425 „Stânca” reușiseră să recucerească satul Filia, aflat la granița dintre Dnipropetrovsk și Donețk.