Video Propaganda lui Putin îl atacă pe Kadîrov. Liderul cecen, umilit public la televiziunea de stat

Pentru prima dată de la venirea sa la putere, liderul cecen Ramzan Kadîrov a devenit ținta atacurilor propagandei Kremlinului — un semn că influența sa în sistemul lui Vladimir Putin începe să slăbească vizibil.

Televiziunea de stat rusă l-a acuzat pe Kadîrov de separatism, o umilință publică fără precedent. Astfel de critici, difuzate în direct pe canalele controlate de Kremlin, nu ar fi fost posibile fără acordul Moscovei, ceea ce indică o posibilă ruptură între Putin și omul său de încredere din Cecenia, potrivit publicației Dialog.UA,

Atacul a fost lansat de Nadana Fridrikhson, una dintre cele mai cunoscute propagandiste pro-Kremlin, care a luat partea deputatului și generalului rus Vladimir Șamanov într-un conflict recent cu Kadîrov. Liderul cecen îl acuzase pe Șamanov de crime de război în timpul războaielor cecene și îi sugerase să meargă pe front, „să-și dovedească abilitățile”. Într-un mesaj tăios, Fridrikhson l-a ironizat pe Kadîrov.

„Decorațiile lui Șamanov sunt udate cu sudoare și sânge – un fapt. Dar Kadîrov? Are o galerie întreagă de medalii. Și ce valoare au ele? Și le-a dat singur! Să comparăm biografiile lui Șamanov și Kadîrov”, a spus propagandista la televiziunea de stat.

Un asemenea atac public este fără precedent. Până acum, toate conflictele cu Kadîrov erau ascunse cu grijă, iar mass-media controlată de Kremlin îl prezenta drept un aliat loial al lui Putin. De data aceasta însă, Kremlinul însuși pare să fi redeschis rana trecutului său, amintind că liderul cecen a luptat în tinerețe de partea separatiștilor lui Dudaev și Basayev, considerați teroriști de Moscova.

Scandalul a izbucnit după ce Kadîrov a decis să redenumească mai multe localități din Cecenia, înlocuind denumirile rusești cu unele cecene. Gestul a stârnit furia naționaliștilor ruși, care l-au acuzat de „dispreț față de istoria Rusiei”. Printre cei mai vehemenți critici s-a numărat chiar generalul Șamanov, veteran al războaielor din Cecenia.

Acest conflict public marchează un nou punct de cotitură în sistemul putinist, expunând fisurile tot mai adânci dintre elitele de la Moscova și liderii etnici loiali Kremlinului. Analiștii avertizează că Rusia, afundată în militarism și xenofobie, se transformă tot mai rapid într-un butoi cu pulbere, în care tensiunile etnice și politice ar putea exploda în orice moment.