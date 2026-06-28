Președintele Finlandei spune ce ar putea opri războiul lui Putin: „Nu sancțiunile și nici pierderile de pe front”

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, consideră că nici sancțiunile economice occidentale, nici pierderile suferite de armata rusă pe câmpul de luptă nu îl vor determina pe Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina. În opinia sa, singurul factor care ar putea schimba cursul conflictului este o schimbare de atitudine în interiorul societății ruse.

Într-un interviu acordat publicației Politico, liderul finlandez a declarat că războiul s-ar putea încheia doar în momentul în care populația Rusiei se va întoarce împotriva lui.

„Războiul se va termina atunci când populația se va întoarce împotriva lui”, a afirmat Alexander Stubb, adăugând că orice schimbare a stării de spirit în societatea rusă reprezintă deja un semnal încurajator.

Armistițiu de 60 de zile, condiția pentru negocieri

Președintele Finlandei susține că primul pas către un proces real de pace ar trebui să fie instituirea unei încetări a focului pentru cel puțin 60 de zile.

„Avem nevoie de o încetare a focului de 60 de zile”, a spus Stubb, apreciind că doar un astfel de răgaz ar putea crea condițiile necesare începerii negocierilor între Kiev și Moscova.

Liderul finlandez a mai declarat că modelul promovat de Statele Unite pentru relansarea negocierilor în alte zone de conflict, precum Iranul și Fâșia Gaza, ar putea fi aplicat și în cazul războiului din Ucraina.

În acest context, Stubb l-a descris pe președintele american Donald Trump drept „un foarte bun negociator”, despre care spune că ar putea contribui la garantarea respectării unui eventual acord între cele două părți.

Expert ucrainean: războiul se mută tot mai mult în spatele frontului

Declarațiile președintelui Finlandei vin în contextul în care consilierul ministrului ucrainean al Apărării și expertul în război electronic și tehnologii militare, Serhii „Flash” Beskrestnov, avertizează că natura conflictului s-a schimbat.

Potrivit acestuia, confruntările se poartă tot mai mult prin lovituri asupra infrastructurii și obiectivelor din spatele frontului.

Expertul i-a îndemnat pe ucraineni să distribuie pe rețelele sociale cât mai multe imagini și informații din Rusia, astfel încât cetățenii ruși să poată vedea efectele pe care războiul declanșat împotriva Ucrainei le are asupra propriei țări.