Analiză Acord sau iluzie? Armistițiul anunțat de Trump cu Iranul se lovește de realitatea haotică din teren

Cu mai puțin de trei ore înainte de termenul-limită stabilit de președintele Donald Trump — ora 20:00 — pentru ca Iranul să accepte un acord sau să se confrunte cu avertismentele sale privind „moarte și distrugere”, cei mai înalți oficiali militari ai SUA au fost convocați la Casa Albă.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, și șeful Statului Major Întrunit, generalul Dan Caine, se pregăteau pentru posibilitatea unei escaladări militare, în timp ce consilierii prezidențiali analizau scenarii de urgență — inclusiv o eventuală adresare a președintelui către națiune.

Potrivit unor surse, nimeni nu știa cu certitudine ce decizie urma să ia Donald Trump.

În cele din urmă, cu aproximativ 90 de minute înainte de propriul termen-limită, președintele a anunțat pe platforma sa că s-a ajuns la un armistițiu de două săptămâni — rezultat al unor negocieri intense menite să evite amenințarea formulată în aceeași dimineață, potrivit căreia „o întreagă civilizație va dispărea în această noapte”.

Reacții imediate, dar și confuzie

Anunțul a adus o ușurare rapidă pe piețele financiare globale. Totuși, a generat și confuzie privind termenii reali ai acordului — inclusiv dacă SUA au obținut un obiectiv major: redeschiderea Strâmtoarea Ormuz, blocată în mare parte de Iran în ultima lună și esențială pentru fluxul global de energie.

Primele semne de neînțelegere au apărut la scurt timp după anunț. Donald Trump a reacționat cu furie la o declarație a Consiliului Suprem de Securitate al Iranului, care proclama victoria, contestând autenticitatea acesteia.

Deși oficialii americani au susținut că traficul petrolier prin strâmtoare a fost reluat, există puține dovezi că situația din teren s-a schimbat semnificativ.

În paralel, Iranul a acuzat încălcarea armistițiului, invocând continuarea bombardamentelor israeliene asupra Libanului — în contextul unui dezacord privind includerea acestei țări în acord.

Un armistițiu fragil

Deși armistițiul se menține cât de cât, diferențele de interpretare subliniază dificultatea misiunii lui Donald Trump: oprirea unui conflict de 40 de zile în care SUA și Israelul au eliminat liderul suprem iranian, fără a schimba însă structura de putere de la Teheran.

În același timp, traficul petrolier global rămâne sever afectat.

Analistul Brett McGurk a remarcat că indicatorii militari și economici indică o deteriorare a situației: atacuri cu rachete și drone în regiunea Golfului și stagnarea transportului maritim.

În cursul nopții, Trump a avertizat că operațiunile militare pot fi reluate dacă Iranul nu respectă acordul.

Urmează negocieri decisive

Atenția se mută acum asupra următoarei runde de negocieri, care va avea loc în Islamabad.

Vicepreședintele JD Vance va conduce delegația americană, alături de Steve Witkoff și Jared Kushner.

JD Vance a minimalizat confuzia privind armistițiul, descriind-o drept o „neînțelegere legitimă”, în special în ceea ce privește Libanul.

Administrația Trump consideră că perioada de două săptămâni ar putea permite obținerea unui acord mai amplu, iar armistițiul ar putea fi prelungit dacă negocierile avansează.

Un oficial regional a descris situația drept un „haos gestionabil”, în timp ce alți observatori sugerează că evoluțiile vor deveni rapid clare odată cu reluarea traficului maritim.

Miza Strâmtorii Ormuz

Piețele au reacționat pozitiv la perspectiva redeschiderii Strâmtoarea Ormuz, însă incertitudinile persistă.

Donald Trump a sugerat chiar posibilitatea unui aranjament comun cu Iranul pentru securizarea rutei, inclusiv prin perceperea unor taxe de tranzit — o idee care ridică semne de întrebare în interiorul administrației.

Primul petrolier non‑iranian care a trecut prin Strâmtoarea Ormuz este sub pavilion Gabon

Surse apropiate discuțiilor indică faptul că oficialii americani erau anterior pesimiști privind șansele unui acord rapid și avertizau că situația s-ar putea agrava înainte de a se îmbunătăți.

Există temeri că Iranul ar putea păstra controlul asupra strâmtorii, influențând accesul navelor și costurile de tranzit.

Escaladare evitată în ultimul moment

Armistițiul a venit după 72 de ore de tensiuni extreme.

În zilele precedente, Donald Trump a alternat între anunțuri privind succese militare și amenințări severe la adresa Iranului, inclusiv avertismente privind distrugerea infrastructurii energetice.

Declarațiile sale au surprins chiar și membri ai administrației, ridicând întrebări privind amploarea acțiunilor militare pregătite.

În paralel, negocieri intense au avut loc prin intermediari regionali, inclusiv Pakistan și Turcia, iar surse indică implicarea discretă a serviciilor de informații americane.

Armata, pregătită pentru scenarii extreme

În lipsa unui acord, armata americană era pregătită pentru o escaladare majoră, inclusiv atacuri asupra unei liste extinse de ținte strategice din Iran.

Planurile ar fi putut include operațiuni pentru redeschiderea forțată a Strâmtorii Hormuz și neutralizarea stocurilor de uraniu îmbogățit — scenarii cu risc ridicat și necesar mare de resurse.

Rusia și Turcia cer extinderea armistițiului SUA - Iran asupra Libanului. Mesajele transmise de Serghei Lavrov și Hakan Fidan

Atmosfera în rândul trupelor americane din regiune era descrisă drept „tensionată” în apropierea termenului-limită.

Neînțelegeri persistente

La scurt timp după anunțarea armistițiului, a devenit clar că părțile nu împărtășesc aceeași interpretare a termenilor, în special în privința Libanului.

Israelul a continuat atacurile, în timp ce Iranul a acuzat încălcări ale acordului, inclusiv incursiuni aeriene și nerecunoașterea dreptului său la îmbogățirea uraniului.

JD Vance a respins aceste acuzații, afirmând că nu corespund cadrului negocierilor.

Perspective incerte

Administrația americană consideră că noua conducere iraniană este mai deschisă la compromis decât cea anterioară, condusă de Ali Khamenei.

Totuși, există îndoieli privind capacitatea negociatorilor iranieni, inclusiv Abbas Araghchi și Mohammad Bagher Ghalibaf, de a ajunge la un acord durabil.

Pentru moment, armistițiul oferă doar o fereastră limitată de oportunitate — iar întrebarea esențială rămâne dacă aceasta va conduce la pace sau se va dovedi doar o iluzie temporară.