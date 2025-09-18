Povestea Alisei, favorita secretă a lui Putin. Era invitată la reședința privată a lui Putin o dată la două săptămâni

Vladimir Putin a invitat o adolescentă de 17 ani care a pozat într-un calendar erotic la reședința sa o dată la două săptămâni înainte ca aceasta să devină, în mod misterios, proprietara unui apartament de lux într-un cartier exclusivist din Moscova, potrivit unei noi cărți.

Dezvăluirile bombă apar într-o carte scrisă de jurnaliștii Roman Badanin și Mikhail Rubin, care vorbesc despre o presupusă relație ilicită dintre președintele Rusiei și fosta miss, scrie Daily Mail.

Potrivit lucrării „Țarul în persoană: Cum ne-a păcălit Vladimir Putin”, dictatorul rus, în vârstă de 58 de ani la acea vreme, a fost atras de Alisa Karceva, o adolescentă din suburbia Moscovei care participase în mici concursuri de frumusețe. Tânăra i-a atras atenția lui Putin după ce a pozat ca „domnișoara aprilie” într-un calendar erotic realizat pentru cea de-a 58-a aniversare a liderului rus.

Calendarul din 2010, care o prezenta pe Alisa și alte tinere în poze suggestive în lenjerie intimă, a fost tipărit în 50.000 de exemplare și vândut cu ocazia zilei de naștere a lui Putin. Criticii președintelui au denunțat calendarul ca fiind o operațiune de propagandă, menită să-i sporească popularitatea înainte de alegerile prezidențiale din 2012.

Însă, conform noilor dezvăluiri, liderul Kremlinului ar fi obținut contactele tuturor tinerelor din calendar, iar unul dintre apropiații lui ar fi contactat-o pe tânăra Alisa, invitând-o la reședința privată a președintelui. După prima întâlnire, sursele citate de jurnaliști susțin că adolescenta a fost adusă la Putin o dată la două săptămâni, timp de peste un an, într-o perioadă în care acesta era încă căsătorit cu soția sa, Liudmila.

„Alisa a apreciat atenția; se simțea recunoscătoare pentru șansa de a-l cunoaște pe președinte”, a mărturisit una dintre sursele apropiate fetei.

În 2011, Alisa a intrat la unul dintre cele mai prestigioase institute din Rusia, iar anul următor a ajuns în finala concursului „Miss Rusia”. Devotamentul față de Putin a fost evident și atunci când acesta a îplinit 60 de ani de, iar Alisa i-a dedicat un postare pe blog intitulată „Pisy for Putin”, în care îi lăuda conducerea.

Misterul apartamentului de lux

Însă cea mai mare surpriză a venit câțiva ani mai târziu, când s-a descoperit că tânăra locuiește într-un apartament scump, situat într-un complex rezidențial exclusiv din Moscova. Cum și-a permis un astfel de imobil rămâne un subiect de dezbatere, dar ancheta jurnaliștilor a condus la unul dintre cei mai apropiați asociați ai lui Putin.

Grigori Baevski, un om de afaceri obscur din St. Petersburg, este acela care, conform documentelor,a oferit proprietăți în ultimii ani pentru patru femei: bunica și sora Alinei Kabaeva (gimnasta olimpică despre care se zvonește că ar fi iubita lui Putin), fiica cea mică a președintelui, Ekaterina Tikhonova, și... Alisa Harceva.

Întrebată despre cum a ajuns proprietară, Alisa susține că a cumpărat apartamentul cu credit ipotecar, printr-o agenție imobiliară, și că nu îl cunoaște pe omul de afaceri. „Nimeni nu mi-a pus vreodată astfel de întrebări stupide”, a replicat ea când a fost chestionată despre o posibilă intervenție a lui Putin.

Însă evidențele contabile arată altceva: Baevski a vândut sau a transferat proprietăți celor trei femei cu legături incontestabile cu Putin și... tinerei Alisa. De asemenea, fiica președintelui, Ekaterina Tihonova, a folosit adresa unui apartament deținut de Baevski când a înregistrat o nouă firmă.