Rusia introduce pe câmpul de luptă „ucigașul de Himars”

Rusia a început testarea pe teren a unui nou sistem de lansare multiplă de rachete (MLRS) denumit „Sarma”, pe care presa afiliată statului l-a descris drept o alternativă rusească la sistemul american HIMARS, relatează United24media.

Potrivit Defense Express, sistemul este în prezent în curs de testare operațională pe câmpul de luptă.

Media rusă a evidențiat rolul tactic al rachetei Sarma prin faptul că permite operațiuni rapide de tip „shoot-and-scoot” - o tactică adoptată în mediile cu densitate mare a dronelor. Lansatorul este echipat cu șase tuburi, similare celor ale rachetei HIMARS, și este proiectată să atace ținte la până la 120 de kilometri.

Presa rusă a relatat că rachetele Sarma ar avea o rază de acțiune mai mare decât HIMARS dacă sunt utilizate rachete GMLRS standard de 227 mm, care au o eficiență la până la 80 de kilometri. Totuși aceasta pare să ignore informația că, între timp, SUA au introdus deja rachete ER-GMLRS cu o rază de acțiune de până la 150 de kilometri, depășind astfel capacitățile actuale ale Sarma.

Declarații anterioare ale Rusiei dădeau de înțeles că Sarma ar putea ajunge în cele din urmă la o rază de acțiune de 200 de kilometri, dar Defense Express relatează că aceste ambiții nu mai sunt menționate în reportajele actuale.

Deși modelul Sarma a fost prezentat în 2023, acesta se bazează pe o platformă mai veche, 9A52-4 Kama, un prototip dezvoltat în 2007 montat pe un șasiu KamAZ-63501. Sistemul Kama nu a intrat niciodată în producția de masă, iar Sarma pare a fi continuarea acelui efort îndelung amânat.

În ciuda demonstrațiilor publice și a afirmațiilor despre desfășurarea pe câmpul de luptă, nu există nicio confirmare independentă că Sarma ar fi intrat în producție de serie. Potrivit Defense Express, Rusia nu a dezvăluit numărul de unități desfășurate sau starea operațională actuală.

Efortul Rusiei de a dezvolta rachete similare celor occidentale vine pe fondul comparațiilor continue cu HIMARS, care a jucat un rol important în capacitățile de atac la distanță ale Ucrainei din 2022 încoace. Sistemul fabricat în SUA a fost creditat pentru capacitatea sa de a lansa atacuri mobile și precise asupra unor ținte importante, și pe care forțele ruse au avut dificultăți să le contracareze.

După cum notează Defense Express, narațiunea din jurul noului sistem Sarma are un scop simbolic, dar și unul militar - prezentarea sistemului drept răspuns la avantajele tehnologice occidentale în războiul în curs al Rusiei împotriva Ucrainei.

Anterior, Ucraina a anunțat planuri de dezvoltare a unui sistem de rachete multifuncțional produs pe plan intern, inspirat parțial de sistemul HIMARS, fabricat în SUA, cu scopul de a reduce dependența de furnizorii străini și de a integra mai eficient munițiile dezvoltate în Ucraina.