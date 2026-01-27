search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia introduce pe câmpul de luptă „ucigașul de Himars”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Rusia a început testarea pe teren a unui nou sistem de lansare multiplă de rachete (MLRS) denumit „Sarma”, pe care presa afiliată statului l-a descris drept o alternativă rusească la sistemul american HIMARS, relatează United24media.

FOTO X/Defense Express
FOTO X/Defense Express

Potrivit Defense Express, sistemul este în prezent în curs de testare operațională pe câmpul de luptă.

Media rusă a evidențiat rolul tactic al rachetei Sarma prin faptul că permite operațiuni rapide de tip „shoot-and-scoot” - o tactică adoptată în mediile cu densitate mare a dronelor. Lansatorul este echipat cu șase tuburi, similare celor ale rachetei HIMARS, și este proiectată să atace ținte la până la 120 de kilometri.

Presa rusă a relatat că rachetele Sarma ar avea o rază de acțiune mai mare decât HIMARS dacă sunt utilizate rachete GMLRS standard de 227 mm, care au o eficiență la până la 80 de kilometri. Totuși aceasta pare să ignore informația că, între timp, SUA au introdus deja rachete ER-GMLRS cu o rază de acțiune de până la 150 de kilometri, depășind astfel capacitățile actuale ale Sarma.

Declarații anterioare ale Rusiei dădeau de înțeles că Sarma ar putea ajunge în cele din urmă la o rază de acțiune de 200 de kilometri, dar Defense Express relatează că aceste ambiții nu mai sunt menționate în reportajele actuale.

Deși modelul Sarma a fost prezentat în 2023, acesta se bazează pe o platformă mai veche, 9A52-4 Kama, un prototip dezvoltat în 2007 montat pe un șasiu KamAZ-63501. Sistemul Kama nu a intrat niciodată în producția de masă, iar Sarma pare a fi continuarea acelui efort îndelung amânat.

În ciuda demonstrațiilor publice și a afirmațiilor despre desfășurarea pe câmpul de luptă, nu există nicio confirmare independentă că Sarma ar fi intrat în producție de serie. Potrivit Defense Express, Rusia nu a dezvăluit numărul de unități desfășurate sau starea operațională actuală.

Efortul Rusiei de a dezvolta rachete similare celor occidentale vine pe fondul comparațiilor continue cu HIMARS, care a jucat un rol important în capacitățile de atac la distanță ale Ucrainei din 2022 încoace. Sistemul fabricat în SUA a fost creditat pentru capacitatea sa de a lansa atacuri mobile și precise asupra unor ținte importante, și pe care forțele ruse au avut dificultăți să le contracareze.

După cum notează Defense Express, narațiunea din jurul noului sistem Sarma are un scop simbolic, dar și unul militar - prezentarea sistemului drept răspuns la avantajele tehnologice occidentale în războiul în curs al Rusiei împotriva Ucrainei.

Anterior, Ucraina a anunțat planuri de dezvoltare a unui sistem de rachete multifuncțional produs pe plan intern, inspirat parțial de sistemul HIMARS, fabricat în SUA, cu scopul de a reduce dependența de furnizorii străini și de a integra mai eficient munițiile dezvoltate în Ucraina.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
digi24.ro
image
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie, dacă va fi eliminată plafonarea. Simularea AEI arată o ”repoziționare brutală”
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan, surprins alături de Mihai Morar, susținător declarat al premierului. Oradea a băgat 1 milion de euro în „Orașul Faptelor Bune”, proiect Radio ZU
gandul.ro
image
Ce amendă vei plăti în 2026 dacă ești prins „fără bilet” în STB. De când se scumpesc oficial călătoriile și abonamentele
mediafax.ro
image
Două profeții șoc ale lui Mitică Dragomir în SuperLiga: pe ce loc termină FCSB și cine ia titlul. Exclusiv
fanatik.ro
image
Soldații pe care Trump voia să-i trimită în Groenlanda s-au făcut de râs la un exercițiu NATO în Arctica: „Finlandezii au fost rugați să-i menajeze!”
libertatea.ro
image
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria. Ce i-a stricat planul
digi24.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
digisport.ro
image
Sondaj CURS, ianuarie 2026: AUR își consolidează prima poziție, dar partidele din coaliție au încă majoritate
stiripesurse.ro
image
O meteoroloagă arată cum se simt, de fapt, - 29 de grade și a făcut experimentul cu spaghetele. Mâncarea a înghețat instantaneu
antena3.ro
image
"Îmi pare rău". Mesajul de adio al doctoriţei găsite fără suflare în apartamentul ei din Bucureşti
observatornews.ro
image
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de 39 de ani
cancan.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
prosport.ro
image
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi făcut gestul...
playtech.ro
image
S-a terminat ședința! Peluza Nord, protest fără precedent după umilințele suferite de FCSB! Gigi Mustață: „Am hotărât în unanimitate!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză: s-au răzgândit, după ce l-au prins pe al șaselea cel mai căutat om din lume! Recompensa era 15.000.000 $ + Ce riscă
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Minorii implicați în moartea lui Mario Alin ar fi bătut un adolescent de 18 ani, în decembrie 2025. Tatăl băiatului a rupt tăcerea
kanald.ro
image
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
wowbiz.ro
image
CUMPLIT! Boala de care suferea Viviana Nițu, doctorița găsită fără suflare în casă. Detaliul care aruncă în AER ancheta, s-a SINUCIS pentru că...
romaniatv.net
image
Armata europeană fără sprijinul SUA. Șeful NATO dă semnalul liderilor din Europa
mediaflux.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Horoscop 27 ianuarie. Noi începuturi pentru Capricorni, Peștii au norocul de partea lor
click.ro
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”
click.ro
image
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
click.ro
Prințul Bernhard și Prințesa Annette ai Olandei foto GettyImages 56237823 (5) jpg
Despărțire șocantă la început de 2026. Prințul îi spune adio soției după 25 de ani de mariaj și divorțează brusc
okmagazine.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
image
Horoscop 27 ianuarie. Noi începuturi pentru Capricorni, Peștii au norocul de partea lor

OK! Magazine

image
Mâncarea preferată a Prințesei Kate e detestată de Regina Camilla. Soția lui Charles nici nu vrea s-audă de acest aliment

Click! Pentru femei

image
E favorită la Oscar, iar succesul ei se datorează unui singur lucru – a crescut fără televizor!

Click! Sănătate

image
Atenţie! Tensiunea poate creşte brusc în aceste situaţii! Sfatul medicului