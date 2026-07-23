 Elon Musk vrea să refacă „Odiseea” cu Mel Gibson și AI. Suma pe care este dispus să o plătească | adevarul.ro
search
Joi, 23 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Elon Musk vrea să refacă „Odiseea” cu Mel Gibson și AI. Suma pe care este dispus să o plătească

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Elon Musk s-a oferit să finanțeze cu 100 de milioane de dolari o adaptare a „Odiseei” regizată de Mel Gibson, în contextul în care îl critică de luni de zile pe Christopher Nolan.

elon musk
Musk continuă războiul împotriva lui Nolan FOTO EPA-EFE

Miliardarul a stârnit din nou reacții pe X după ce a răspuns unui utilizator care făcuse o propunere extrem de specifică pentru o adaptare alternativă a poemului epic al lui Homer.

„Vreau ca Elon Musk să-i dea lui Mel Gibson 100 de milioane de dolari pentru a filma o adaptare a «Odiseei» cu nave, armuri, arme și distribuție realizate cu o acuratețe istorică meticuloasă, în care toate dialogurile să fie preluate direct din poemul original și rostite în greaca homerică”, a scris utilizatorul.

Musk a răspuns: „Sunt pentru”.

FOTO X
FOTO X

Comentariul vine la doar câteva ore după ce șeful Tesla și SpaceX a anunțat un alt proiect ambițios legat de „Odiseea”, de această dată unul propriu, scrie Metro.co.uk.

Musk a declarat că platforma sa de inteligență artificială, Grok Imagine, va crea o adaptare de lungmetraj a epopeii lui Homer înainte de sfârșitul anului.

„Înainte de sfârșitul acestui an, Grok Imagine va realiza un film de lungmetraj inspirat de «Odiseea», care să fie corect din punct de vedere istoric și fidel artei lui Homer”, a scris el, distribuind un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale în care apar Ulise și nimfa Calipso.

Avalanșa de postări marchează cel mai recent capitol din campania tot mai personală a lui Musk împotriva versiunii „Odiseei” realizate de Christopher Nolan.

Cu mult timp înainte ca filmul să ajungă în cinematografe, Musk a criticat în repetate rânduri alegerile de distribuție ale regizorului premiat cu Oscar, inclusiv faptul că actrița de culoare și laureată a premiului Oscar Lupita Nyong’o o interpretează pe Elena din Troia, considerată cea mai frumoasă femeie din lume, în locul unei femei albe. De asemenea, el a pus sub semnul întrebării masculinitatea rolului interpretat în film de actorul trans Elliot Page – identificat în mod eronat de Musk drept celebrul războinic grec Ahile.

În mai, Musk a susținut public criticile la adresa alegerii lui Nyong’o, fiind de acord cu o postare a comentatorului conservator Matt Walsh. De asemenea, el l-a acuzat pe Nolan că urmărește premiile și a susținut că regizorul „și-a pierdut integritatea”.

Însă toate criticile lui Musk au avut un efect redus asupra succesului filmului.

Cu Matt Damon în rolul lui Ulise și Anne Hathaway în rolul Penelopei, „Odiseea” a fost întâmpinată cu recenzii entuziaste și a obținut 264 de milioane de dolari (198 de milioane de lire sterline) la nivel mondial în weekendul lansării, înregistrând totodată un scor de 97% din partea publicului pe Rotten Tomatoes.

Până în momentul de față, Gibson nu a dat niciun indiciu că ar fi interesat să revină în Grecia antică, cu atât mai puțin să regizeze o epopee de 100 de milioane de dolari jucată în întregime în greaca homerică, mai notează publicația.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost săpat sub linia frontului
digi24.ro
image
Ce se va întâmpla cu epava avionului Pan Am, misterul aviatic rezolvat după 74 de ani
stirileprotv.ro
image
Mohammad Murad, deputatul cu ajutorul căruia s-ar fi încercat ruperea AUR, îl acuză pe Eugen Tomac de minciună. Susține că a fost invitat la Vila Lac: „Am primit un mesaj/ Am dat curs invitației după 4 zile”. Contactat de Gândul, Tomac susține că nu l-a invitat, dar că s-au întâlnit: „Nu știu dacă Veștea l-a sunat”. Veștea: „Nu știu cine l-a invitat! Eu nu aveam numărul lui”
gandul.ro
image
Soarele va dispărea complet! Un oraș va fi înghițit de întuneric în plină zi, pentru prima dată după 860 de ani
mediafax.ro
image
Juan Bauza, la Rapid?! Negocieri avansate între argentinian și Victor Angelescu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Steag cu simbolul Mișcării Legionare la un miting pro-Călin Georgescu. Purtătorul a ajuns inculpat, dar judecătorii l-au pedepsit simbolic
libertatea.ro
image
Descoperire macabră. Cum au folosit piromanii pisicile pentru a răspândi incendiile forestiere în Italia
digi24.ro
image
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
gsp.ro
image
Wanda Nara, scene tulburătoare în timpul finalei Cupei Mondiale: "Au intrat direct la mine în cameră!"
digisport.ro
image
Ce nu îi lipsește niciodată din geantă lui Carmen Negoiță: „Ca să nu atârne greu”
click.ro
image
Unul dintre bebelușii care așteptau un loc la ATI, la Spitalul "Marie Curie", a murit. "Nu am putut să îl luăm"
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Satul cu 300 de locuitori prin care trece toată Europa. Localnicii, exasperaţi: "Ajung maşinile în sufragerie"
observatornews.ro
image
Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă fiori
cancan.ro
image
Care pensionari iau 600 de lei plus la pensie în august? Când se virează pensiile luna viitoare?
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
prosport.ro
image
Cât trebuie să câștigi pentru ca pensia să fie mai mare decât ultimul salariu încasat. Calculul care îi surprinde pe mulți români
playtech.ro
image
Ce cadou a primit Sorana Cîrstea de la Dan Șucu! Vedeta WTA este îndrăgostită de Rapid: ”Știe foarte bine imnul”
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în 38 de țări din toată lumea. „Am făcut 5 greșeli din care am învățat de-a lungul anilor”
ziare.com
image
Radu Drăgușin a debutat la Fiorentina! Verdict fără milă în presa din Italia
digisport.ro
image
Proiectul discret căruia Alexandre Eram i-a dedicat aproape două decenii: „Lumea mă știe de soțul Andreei Esca”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE cu apartamentul din București al Andreei Bostănică. E extrem de luxos. Vrea să-l închirieze, după ce l-a amenajat ca în Dubai / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Rusia ajută Iranul în războiul împotri va SUA. Atacurile Teheranului asupra unor instalații CIA ridică semne de întrebare (Reuters)
mediaflux.ro
image
Michael Olise, forțat să elibereze vila cu 10 camere, piscină, cinema, saună și sală de fitness. Are termen o lună
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Furtună devastatoare în Bulgaria. Stațiunile preferate ale turiștilor au fost distruse de vânt
click.ro
image
Deea și Dinu Maxer, mândri de fiul lor! Liceul prestigios la care a intrat Andreas: „Fără meditații!”
click.ro
image
Andreea Popescu și Mihaela Cojoc, schimb de replici pe Instagram. Ce i-a transmis fosta soacră
click.ro
chinezoaice regale foto generată de AI png
„Orgia de 100 de zile”, un festival al decadenței care a amenințat un imperiu întreg. Împăratul, subjugat total concubinelor
okmagazine.ro
Meghan Markle foto Profimedia jpg
Nu degeaba i se spune „Ducesa dificilă”! Meghan Markle a supărat un jurat „MasterChef” cu pretențiile avute în emisiune
clickpentrufemei.ro
rocio espin pinar artemision jpg
21 iulie - Ziua in care a ars una dintre cele 7 minuni ale lumii antice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce a pățit Livia Graur după ce s-a îndopat cu prăjituri ca să se îngrașe: „Mi-a ieșit glicemia”
image
Furtună devastatoare în Bulgaria. Stațiunile preferate ale turiștilor au fost distruse de vânt

OK! Magazine

image
Partidele sexuale i-au adus Regelui Soare multiple infecții și o durere în... fund, prilejuind o mare inovație în medicină

Click! Pentru femei

image
Nu degeaba i se spune „Ducesa dificilă”! Meghan Markle a supărat un jurat „MasterChef” cu pretențiile avute în emisiune

Click! Sănătate

image
Aceste 4 mirosuri stimulează plasticitatea cerebrală cu 226%!