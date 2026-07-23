Elon Musk vrea să refacă „Odiseea” cu Mel Gibson și AI. Suma pe care este dispus să o plătească

Elon Musk s-a oferit să finanțeze cu 100 de milioane de dolari o adaptare a „Odiseei” regizată de Mel Gibson, în contextul în care îl critică de luni de zile pe Christopher Nolan.

Miliardarul a stârnit din nou reacții pe X după ce a răspuns unui utilizator care făcuse o propunere extrem de specifică pentru o adaptare alternativă a poemului epic al lui Homer.

„Vreau ca Elon Musk să-i dea lui Mel Gibson 100 de milioane de dolari pentru a filma o adaptare a «Odiseei» cu nave, armuri, arme și distribuție realizate cu o acuratețe istorică meticuloasă, în care toate dialogurile să fie preluate direct din poemul original și rostite în greaca homerică”, a scris utilizatorul.

Musk a răspuns: „Sunt pentru”.

Comentariul vine la doar câteva ore după ce șeful Tesla și SpaceX a anunțat un alt proiect ambițios legat de „Odiseea”, de această dată unul propriu, scrie Metro.co.uk.

Musk a declarat că platforma sa de inteligență artificială, Grok Imagine, va crea o adaptare de lungmetraj a epopeii lui Homer înainte de sfârșitul anului.

„Înainte de sfârșitul acestui an, Grok Imagine va realiza un film de lungmetraj inspirat de «Odiseea», care să fie corect din punct de vedere istoric și fidel artei lui Homer”, a scris el, distribuind un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale în care apar Ulise și nimfa Calipso.

Avalanșa de postări marchează cel mai recent capitol din campania tot mai personală a lui Musk împotriva versiunii „Odiseei” realizate de Christopher Nolan.

Cu mult timp înainte ca filmul să ajungă în cinematografe, Musk a criticat în repetate rânduri alegerile de distribuție ale regizorului premiat cu Oscar, inclusiv faptul că actrița de culoare și laureată a premiului Oscar Lupita Nyong’o o interpretează pe Elena din Troia, considerată cea mai frumoasă femeie din lume, în locul unei femei albe. De asemenea, el a pus sub semnul întrebării masculinitatea rolului interpretat în film de actorul trans Elliot Page – identificat în mod eronat de Musk drept celebrul războinic grec Ahile.

În mai, Musk a susținut public criticile la adresa alegerii lui Nyong’o, fiind de acord cu o postare a comentatorului conservator Matt Walsh. De asemenea, el l-a acuzat pe Nolan că urmărește premiile și a susținut că regizorul „și-a pierdut integritatea”.

Însă toate criticile lui Musk au avut un efect redus asupra succesului filmului.

Cu Matt Damon în rolul lui Ulise și Anne Hathaway în rolul Penelopei, „Odiseea” a fost întâmpinată cu recenzii entuziaste și a obținut 264 de milioane de dolari (198 de milioane de lire sterline) la nivel mondial în weekendul lansării, înregistrând totodată un scor de 97% din partea publicului pe Rotten Tomatoes.

Până în momentul de față, Gibson nu a dat niciun indiciu că ar fi interesat să revină în Grecia antică, cu atât mai puțin să regizeze o epopee de 100 de milioane de dolari jucată în întregime în greaca homerică, mai notează publicația.