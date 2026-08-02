 Ucraina anunță atacuri asupra unei rafinării și a unei baze aeriene din Rusia. Moscova susține că a doborât 635 de drone | adevarul.ro
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Ucraina anunță atacuri asupra unei rafinării și a unei baze aeriene din Rusia. Moscova susține că a doborât 635 de drone

Război în Ucraina
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Ucraina a atacat în cursul nopții o rafinărie de petrol și baza aeriană militară Engels din regiunea rusă Saratov, precum și un depozit petrolier din regiunea Kaluga, a anunțat duminică Statul Major General al armatei ucrainene. Potrivit Kievului, loviturile au provocat incendii la toate cele trei obiective.

Ucraina a atacat în cursul nopții o rafinărie de petrol din Rusia. FOTO: captură video X
Ucraina a atacat în cursul nopții o rafinărie de petrol din Rusia. FOTO: captură video X

Armata ucraineană a precizat că atacurile au vizat infrastructură utilizată de armata rusă și de industria energetică, fără a oferi informații privind amploarea pagubelor.

De partea cealaltă, autoritățile ruse au confirmat un atac cu drone asupra regiunii Saratov. Guvernatorul Roman Busarghin a anunțat că două persoane au murit în urma bombardamentului, relatează Reuters.

„În urma atacului dronelor duşmane, două persoane au fost ucise. Transmit condoleanţele mele familiei şi celor apropiaţi. Vor primi tot ajutorul necesar”, a scris oficialul pe Telegram, fără să ofere alte detalii despre victime sau locul exact al impactului.

Reacția Rusiei

Ministerul rus al Apărării a susținut că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus nu mai puțin de 635 de drone ucrainene în noaptea de sâmbătă spre duminică, deasupra mai multor regiuni ale Federației Ruse și a Peninsulei Crimeea, anexată de Moscova în 2014.

„În cursul nopții trecute, mijloacele de apărare aeriană aflate în serviciu au interceptat și distrus 635 de vehicule aeriene fără pilot ucrainene”, a transmis ministerul într-un comunicat publicat pe platforma de mesagerie Max.

Reuters precizează că nu a putut verifica din surse independente informațiile furnizate de cele două părți, în condițiile în care atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice și obiectivelor militare din Rusia s-au intensificat în ultimele luni, pe fondul războiului declanșat de invazia rusă în Ucraina.

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