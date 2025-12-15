search
Luni, 15 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România e cel mai mare producător de gaze din UE, dar tot depinde de importuri – avertismentul ministrului Energiei

0
0
Publicat:

România este cel mai mare producător de gaze din UE, dar producția nu acoperă consumul și exporturile, astfel încât este foarte important pentru noi să avem acces la energia din țările occidentale, de exemplu din Franța, unde prețul energiei este foarte accesibil, a declarat ministrul Energiei Bogdan Ivan la începutul reuniunii Consiliului TTE al Uniunii Europene (Energie).

Bogdan Ivan, ministrul Energiei
Bogdan Ivan, ministrul Energiei. Foto Mediafax

„Este o zi foarte importantă pentru rețelele energetice europene. În acest moment, lucrăm la conectarea țărilor din Europa de Est cu țările din Europa Centrală și de Vest. Pachetul pentru Rețele este foarte important pentru România, una dintre țările cu cele mai mari prețuri la energie din întreaga Uniune Europeană. În acest context, este foarte important pentru noi să avem acces la energia din țările occidentale, de exemplu din Franța, unde prețul energiei este foarte accesibil.

Așadar, când vorbim despre securitatea energetică a întregii Europe, securitatea energetică a României este un punct crucial, inclusiv Coridorul Vertical cu LNG din SUA, din Grecia, din portul Alexandropolis către Bulgaria, România și, ulterior, către Ucraina, Moldova, Ungaria și Austria. Astăzi este o zi crucială și aș dori să îi mulțumesc domnului comisar european Dan Jurgensen pentru deschiderea sa și pentru faptul că a ascultat vocea României atunci când a vorbit despre investiția sa uriașă în rețele”, a spus ministrul, potrivit Financial Intelligence.

Pachetul privind rețelele electrice înseamnă un control mai mare din partea Bruxelles-ului.

Întrebat dacă este de acord cu această tendință către un control mai centralizat, Ivan a explicat: „Din perspectiva mea personală, nu este vorba de control tehnic. Vorbim despre faptul că, în acest moment, avem o lipsă de producție de energie și, de exemplu, în România, plătim unul dintre cele mai mari prețuri la energie din întreaga Uniune Europeană, în raport cu venitul populației.

Prin urmare, trebuie să producem mai multă energie și, pentru asta, avem nevoie de mai multe instrumente financiare care să sprijine producția de energie nucleară, de exemplu, din surse regenerabile și pentru stocare, și, cel mai important, să avem posibilitatea de a cumpăra energie ieftină din Franța și din țările occidentale, iar pentru asta nu avem interconectarea între Austria, Ungaria și România. Cu Grid Package avem control deplin asupra acestui aspect, deoarece dispunem de finanțare pentru a construi un nou coridor din Austria către Ungaria și România și, în acest fel, vom deschide întreaga piață, mă refer la piața comună pentru energia ieftină din țările occidentale către România, Bulgaria și Grecia”.

Producem 8 miliarde de metri cubi pe an, dar nu este suficient

Referitor la reducerea taxelor de tranzit, Ivan a spus: „În acest moment, suntem cel mai mare producător de gaze din întreaga Uniune Europeană. Vom avea proiectul Neptun Deep începând cu 2027. Vom produce aproximativ 8 miliarde de metri cubi pe an, dar nu este suficient. Cu asta, vom acoperi o parte din necesarul nostru și o parte din acesta am putea să o aducem și în alte țări. Dar necesarul este mai mare de atât. Așadar, Coridorul Vertical cu LNG din SUA este cu siguranță o compensare foarte importantă pentru a utiliza infrastructura României, de exemplu, și pentru a aduce suficient gaz în Ucraina. Ei au nevoie de aproximativ 25 de miliarde de metri cubi pe an. Moldova are nevoie de aproximativ 2 miliarde de metri cubi pe an. Ungaria are nevoie de încă 2,7 miliarde de metri cubi. Din această perspectivă, România ar putea juca rolul de hub în întreaga regiune, cu resursele noastre pe care le putem împărți cu vecinii noștri, dar, în același timp, pentru a susține modul în care obținem resurse energetice din Alexandropolis și le furnizăm întregii Europe Centrale și de Est și chiar vecinilor noștri din Ucraina Modova.

Dacă aveți în tranzit doar un miliard de metri cubi de gaz, aveți un preț. Dacă primiți douăzeci de miliarde de metri cubi, cu siguranță am putea discuta despre un preț diferit. Și în acest moment este foarte important să stabilim foarte clar ce necesități avem de la fiecare dintre vecinii noștri pentru a alege cât LNG va trece prin conductele noastre. Deci, dacă avem un volum mare, cu siguranță prețul va scădea. Și asta este foarte clar. Așadar, în acest moment discutăm cu vecinii noștri, discutăm cu companii din Grecia și SUA pentru a alege în mod foarte înțelept și foarte clar care vor fi cheltuielile pentru vecinii noștri. Și în această privință, cu siguranță, odată ce vom avea un volum mare de gaz care trece prin conductele noastre, prețul va scădea”.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
digi24.ro
image
Unde se deschide cel mai mare parc tematic de iarnă din lume. Orașul de gheață își așteaptă vizitatorii
stirileprotv.ro
image
Zi excepțională pentru o zodie de foc. Astrele aduc noroc, bani și iubire pentru nativii născuți sub acest semn
gandul.ro
image
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
mediafax.ro
image
Dinamo face 4 transferuri în perioada de mercato: trei sunt fundași! „E scenariul ideal”. Ce se întâmplă cu Boateng? Exclusiv
fanatik.ro
image
Judecătoarea Raluca Moroșanu, despre cum a plănuit să-și contrazică șefele de la CAB și să confirme acuzațiile din documentarul Recorder: „Ăștia fac ca Ceaușescu”
libertatea.ro
image
Exil de lux în Rusia. Deși familia Assad trăiește izolată, fostul dictator sirian „îşi perfecţionează cunoştinţele de oftalmologie”
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
digisport.ro
image
Ministrul Muncii, anunț despre majorarea pensiilor: cine sunt pensionarii care primesc bani în plus în decembrie
stiripesurse.ro
image
Un bunic a lăsat moștenire nepoților o monedă. Acum s-a descoperit că era extrem de rară și au vândut-o cu 6 milioane de dolari
antena3.ro
image
Tradiţia care se păstrează cu sfinţenie într-o comună din Bistriţa-Năsăud: "A reînviat obiceiul acesta"
observatornews.ro
image
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
Ce salariu are un ofițer de poliție debutant: venitul poate fi unul frumos
playtech.ro
image
Primul 11 al FCSB cu Unirea Slobozia: cu Lixandru, fără Miculescu. Cine joacă număr 9. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Inițial, lumea a crezut că e o glumă. Acum, Vin Diesel a făcut anunțul finalului de an
digisport.ro
image
Judecătorul care a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul "Mită în Portul Constanța”, solidar cu protestul magistraților
stiripesurse.ro
image
Atenție, informații cu puternic IMPACT EMOȚIONAL! Faimoșii soți au fost uciși cu SÂNGE RECE în propriul lor apartament! Fiul lor ar fi fost cel care i-a înjunghiat
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Rodica Stănoiu, deshumată astăzi! Trupul său a fost dus la INML! Suspiciunile extrem de grave ale procurorilor!
romaniatv.net
image
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Procurorii au deschis dosar de moarte suspectă
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Strigătele de disperare ale lui Dani Cek și ale Părintelui Lungu: „Azi-noapte nu am dormit. Nu am închis un ochi”
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
click.ro
image
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
click.ro
image
Carmen Harra, previziuni pentru 2026: „O rază de lumină” În ce culori se îmbracă de Revelion?
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Îngroziți și întristați! Mesajul transmis de Prințul și Prințesa de Wales. Ce i-a îndurerat peste măsură pe William și Kate
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Când a fost ridicată fortificația vizibilă în prezent la Sarmizegetusa Regia?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zi excelentă pentru o zodie de foc! 15 decembrie aduce noroc, reușite și vești bune pentru acești nativi
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”

OK! Magazine

image
Îngroziți și întristați! Mesajul transmis de Prințul și Prințesa de Wales. Ce i-a îndurerat peste măsură pe William și Kate

Click! Pentru femei

image
„Singur acasă” împlinește 35 de ani! Secrete de la filmările celui mai emblematic film de Crăciun

Click! Sănătate

image
Așa poți cultiva avocado acasă!