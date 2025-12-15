România e cel mai mare producător de gaze din UE, dar tot depinde de importuri – avertismentul ministrului Energiei

România este cel mai mare producător de gaze din UE, dar producția nu acoperă consumul și exporturile, astfel încât este foarte important pentru noi să avem acces la energia din țările occidentale, de exemplu din Franța, unde prețul energiei este foarte accesibil, a declarat ministrul Energiei Bogdan Ivan la începutul reuniunii Consiliului TTE al Uniunii Europene (Energie).

„Este o zi foarte importantă pentru rețelele energetice europene. În acest moment, lucrăm la conectarea țărilor din Europa de Est cu țările din Europa Centrală și de Vest. Pachetul pentru Rețele este foarte important pentru România, una dintre țările cu cele mai mari prețuri la energie din întreaga Uniune Europeană. În acest context, este foarte important pentru noi să avem acces la energia din țările occidentale, de exemplu din Franța, unde prețul energiei este foarte accesibil.

Așadar, când vorbim despre securitatea energetică a întregii Europe, securitatea energetică a României este un punct crucial, inclusiv Coridorul Vertical cu LNG din SUA, din Grecia, din portul Alexandropolis către Bulgaria, România și, ulterior, către Ucraina, Moldova, Ungaria și Austria. Astăzi este o zi crucială și aș dori să îi mulțumesc domnului comisar european Dan Jurgensen pentru deschiderea sa și pentru faptul că a ascultat vocea României atunci când a vorbit despre investiția sa uriașă în rețele”, a spus ministrul, potrivit Financial Intelligence.

Pachetul privind rețelele electrice înseamnă un control mai mare din partea Bruxelles-ului.

Întrebat dacă este de acord cu această tendință către un control mai centralizat, Ivan a explicat: „Din perspectiva mea personală, nu este vorba de control tehnic. Vorbim despre faptul că, în acest moment, avem o lipsă de producție de energie și, de exemplu, în România, plătim unul dintre cele mai mari prețuri la energie din întreaga Uniune Europeană, în raport cu venitul populației.

Prin urmare, trebuie să producem mai multă energie și, pentru asta, avem nevoie de mai multe instrumente financiare care să sprijine producția de energie nucleară, de exemplu, din surse regenerabile și pentru stocare, și, cel mai important, să avem posibilitatea de a cumpăra energie ieftină din Franța și din țările occidentale, iar pentru asta nu avem interconectarea între Austria, Ungaria și România. Cu Grid Package avem control deplin asupra acestui aspect, deoarece dispunem de finanțare pentru a construi un nou coridor din Austria către Ungaria și România și, în acest fel, vom deschide întreaga piață, mă refer la piața comună pentru energia ieftină din țările occidentale către România, Bulgaria și Grecia”.

Producem 8 miliarde de metri cubi pe an, dar nu este suficient

Referitor la reducerea taxelor de tranzit, Ivan a spus: „În acest moment, suntem cel mai mare producător de gaze din întreaga Uniune Europeană. Vom avea proiectul Neptun Deep începând cu 2027. Vom produce aproximativ 8 miliarde de metri cubi pe an, dar nu este suficient. Cu asta, vom acoperi o parte din necesarul nostru și o parte din acesta am putea să o aducem și în alte țări. Dar necesarul este mai mare de atât. Așadar, Coridorul Vertical cu LNG din SUA este cu siguranță o compensare foarte importantă pentru a utiliza infrastructura României, de exemplu, și pentru a aduce suficient gaz în Ucraina. Ei au nevoie de aproximativ 25 de miliarde de metri cubi pe an. Moldova are nevoie de aproximativ 2 miliarde de metri cubi pe an. Ungaria are nevoie de încă 2,7 miliarde de metri cubi. Din această perspectivă, România ar putea juca rolul de hub în întreaga regiune, cu resursele noastre pe care le putem împărți cu vecinii noștri, dar, în același timp, pentru a susține modul în care obținem resurse energetice din Alexandropolis și le furnizăm întregii Europe Centrale și de Est și chiar vecinilor noștri din Ucraina Modova.

Dacă aveți în tranzit doar un miliard de metri cubi de gaz, aveți un preț. Dacă primiți douăzeci de miliarde de metri cubi, cu siguranță am putea discuta despre un preț diferit. Și în acest moment este foarte important să stabilim foarte clar ce necesități avem de la fiecare dintre vecinii noștri pentru a alege cât LNG va trece prin conductele noastre. Deci, dacă avem un volum mare, cu siguranță prețul va scădea. Și asta este foarte clar. Așadar, în acest moment discutăm cu vecinii noștri, discutăm cu companii din Grecia și SUA pentru a alege în mod foarte înțelept și foarte clar care vor fi cheltuielile pentru vecinii noștri. Și în această privință, cu siguranță, odată ce vom avea un volum mare de gaz care trece prin conductele noastre, prețul va scădea”.