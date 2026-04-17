Foto Mașinăria de propagandă pro-război a Kremlinului: cum sunt instruiți tineri influenceri în tabere din Rusia

Rusia încearcă să producă mai mulți influenceri pro-război prin tabere de creare de conținut, unde adolescenții sunt instruiți să răspândească narațiunea dură a Kremlinului, anti-occidentală, către următoarea generație.

De la invadarea Ucrainei în 2022, Moscova a intensificat controlul asupra spațiului informațional intern, interzicând criticile la adresa ofensivei prin legi stricte de cenzură militară, limitând accesul la presa străină și promovându-și agenda în întreaga societate.

Școlile și tinerii au fost vizați — programele școlare și manualele au fost modificate pentru a include justificările Rusiei pentru invazie, iar militari au fost trimiși pentru a stimula entuziasmul pro-război în săli de clasă.

La o tabără de creare de conținut de la începutul lunii aprilie, peste 120 de adolescenți, îmbrăcați în hanorace verzi și berete roșii, s-au adunat la Moscova pentru lecții susținute de soldați și reporteri ai presei de stat despre cum să producă videoclipuri, să folosească inteligența artificială și să-și construiască audiențe, potrivit AFP, preluat de France24.

„Am creat o echipă uriașă de copii care înțeleg cum să transmită valorile guvernului și valorile organizației noastre”, a declarat Vladislav Golovin, fost soldat și șef de stat major al mișcării de cadeți „Armata Tânără” din Rusia, într-un comunicat al grupului.

Într-un videoclip promoțional de la eveniment, copiii sunt arătați aplaudând un cadet care concurează cu Golovin pentru a vedea cine poate reîncărca cel mai rapid o pușcă de lunetist.

O altă organizație, „Mișcarea Primilor”, organizează competiții care oferă recompense adolescenților cu cele mai bune bloguri și cele mai mari audiențe.

„Ușor de radicalizat”

Taberele de instruire fac parte din ceea ce Keir Giles, director al centrului britanic Conflict Studies Research Centre, numește o „campanie concentrată de restabilire a prestigiului armatei ruse”.

„Acești tineri de 14–16 ani au crescut într-un mediu în care nu au cunoscut nimic altceva decât putinismul. Aceasta este realitatea lor și, prin urmare, nu ar trebui să fim surprinși dacă aceste noi eforturi de răspândire a informației reflectă acea realitate”, a declarat el pentru AFP.

Efortul de a insufla tinerilor ruși valori aprobate de Kremlin vine de la cel mai înalt nivel. În 2023, președintele rus Vladimir Putin a citat pe Otto von Bismarck pentru a-și rezuma abordarea.

Militarizarea copilăriei: sistemul educațional din Rusia, tot mai aproape de a scoate soldați din elevi

„Războaiele nu sunt câștigate de generali, ci de învățători și preoți parohiali”, a spus Putin într-o conferință de presă televizată. „Educarea tinerilor în spiritul patriotismului este crucială”, a adăugat el.

Revigorarea organizațiilor de tineret de tip sovietic, precum „Armata Tânără” (Yunarmiya) și „Mișcarea Primilor” — care susține că are 14 milioane de membri online și 1.100 de inițiative regionale — a fost esențială pentru aceste eforturi.

În uniformele lor militare bej, cu berete roșii, rândurile de cadeți adolescenți seamănă adesea cu un câmp viu de maci la evenimentele de stat, precum paradele militare dedicate victoriei sovietice în Al Doilea Război Mondial, notează presa franceză.

Pe măsură ce Rusia a restricționat presa și internetul după trimiterea trupelor în Ucraina, campania s-a mutat online.

Veronika Solopova, expert în inteligență artificială și dezinformare la Universitatea Tehnologică din Berlin, a spus că algoritmii rețelelor sociale sunt perfecți pentru ca Kremlinul să își răspândească narațiunea, livrând conținut personalizat pentru a provoca reacții emoționale.

„Tinerii sunt, în mod notoriu, ușor de radicalizat, ușor de făcut să sară la concluzii despre natura nedreptăților, ceea ce, pentru Rusia, se transformă convenabil în recrutări în armată”, a adăugat ea.

„În spatele camerei”

Peste jumătate dintre rușii cu vârste între 18 și 24 de ani spun că rețelele sociale sunt principala lor sursă de știri, potrivit unui sondaj realizat în martie de centrul independent Levada.

„Capacitatea de atenție mai scurtă a tinerilor, combinată cu ușurința distribuirii clipurilor și reel-urilor, face ca acest tip de conținut digital să fie un instrument extrem de puternic”, a declarat Giorgi Revishvili, fost consilier senior la Consiliul Național de Securitate al Georgiei.

Conținutul de pe rețelele sociale poate fi „direct și radical” sau „foarte subtil, nu neapărat pentru a genera sprijin pentru Rusia, ci pentru a reduce solidaritatea față de Ucraina”, a spus Dietmar Pichler, analist de dezinformare și propagandă la INVED.

La tabăra de instruire din Moscova, cadeții din „Armata Tânără” au înțeles rapid puterea noilor lor abilități.

„Când ești tu cel din spatele camerei, filmând întregul proces, făcând publicul fericit, îți dai seama… că tu ești cel care a trezit aceste emoții în oameni”, a spus o fată într-un clip promoțional publicat de organizatori. „Adevărul se află într-un cadru, iar noi suntem cei care operăm camera.”