Aplicație iraniană de rugăciune, piratată cu mesaje anti-regim: „Alăturați-vă forțelor eliberării”

O aplicație iraniană de rugăciune ar fi fost piratată sâmbătă pentru a afișa mesaje anti-regim, potrivit relatărilor utilizatorilor din mediul online, înainte ca autoritățile să impună restricții asupra internetului. Incidentul a avut loc în contextul loviturilor lansate de Statele Unite și Israel asupra unor obiective asociate Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) și altor facilități ale regimului iranian.

Capturi de ecran distribuite pe rețelele sociale arată un mesaj în limba persană care îi îndeamnă pe membrii forțelor de securitate să renunțe la arme sau să „se alăture forțelor eliberării”. Textul afirmă: „Pentru libertatea fraților și surorilor iranieni, acesta este un apel către toate forțele represive – lăsați armele sau alăturați-vă forțelor eliberării. Doar așa vă puteți salva viața pentru Iran.”

Un alt mesaj afișat ar fi fost „Ajutorul a sosit”, o formulare interpretată de unii drept o posibilă referire la declarațiile făcute în ianuarie 2026 de președintele american Donald Trump, care transmisese protestatarilor iranieni un mesaj similar.

Nu este clar cine se află în spatele atacului cibernetic.

Tensiuni interne și represiune

Incidentul are loc pe fondul unor tensiuni interne accentuate în Republica Islamică. Luna trecută, proteste au izbucnit în mai multe orașe, declanșate de agravarea crizei economice. Autoritățile au răspuns printr-o reprimare dură.

Potrivit relatărilor din presă și declarațiilor unor surse medicale citate anterior de The Jerusalem Post, mii de persoane ar fi fost ucise în timpul manifestațiilor. Aceleași surse susțin că unii răniți ar fi fost uciși în spitale, unde primeau tratament pentru leziuni provocate de forțele de securitate — afirmații care nu au fost verificate independent.

În absența unei revendicări oficiale, rămâne neclar dacă piratarea aplicației face parte dintr-o operațiune externă coordonată sau reprezintă un act de protest digital intern. Cert este că episodul reflectă o intensificare a confruntării, atât pe plan militar, cât și în spațiul informațional, într-un moment de profundă instabilitate pentru Iran.