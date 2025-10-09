Marile companii din Rusia își reduc programul de muncă și personalul. Care este cauza

Tot mai multe companii industriale din Rusia își reduc săptămânile de lucru, trimit angajații în concedii fără plată sau fac concedieri, totul în încercarea de a diminua costurile. Problemele afectează domenii diverse – de la transporturi feroviare și industria auto, până la metalurgie, mineritul de diamante și producția de ciment.

Căile Ferate Ruse le-au cerut angajaților din sediul central să ia trei zile libere suplimentare pe lună, pe cheltuiala proprie, pe lângă sărbătorile legale, relatează Reuters. În industria auto, producătorii GAZ, VAZ și KAMAZ au trecut la o săptămână de lucru de patru zile, iar Cemros, cel mai mare producător de ciment din Rusia, a implementat aceeași măsură în octombrie. GAZ a revenit ulterior la programul normal, însă ceilalți producători mențin schema redusă.

Compania de stat Alrosa, cel mai mare producător de diamante al Rusiei, a redus salariile cu 10% pentru angajații din afara sectorului minier și a suspendat activitatea la minele mai puțin profitabile. Reprezentanții companiei au declarat pentru Reuters că încearcă să evite concedierile, fără a preciza însă câți angajați au fost afectați.

Grupul Sveza, producător de placaj, și-a închis fabrica din Tyumen din cauza cererii scăzute, ceea ce a lăsat peste 300 de persoane fără loc de muncă. În sectorul metalurgic, surse din industrie au confirmat o „reducere discretă a personalului”, în special în rândul angajaților auxiliari.

Economiștii citați de Reuters pun presiunea actuală din industrie pe seama mai multor factori: rata ridicată a dobânzii cheie, întărirea rublei, scăderea cererii interne, diminuarea exporturilor din cauza sancțiunilor și importurile ieftine din China. Toate aceste elemente evidențiază, potrivit analiștilor, vulnerabilitățile economiei ruse în contextul războiului prelungit din Ucraina.