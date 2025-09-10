search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Belarus construiește o bază militară secretă lângă Minsk. Ar putea amplasa complexului rusesc „Oreșnik”

Publicat:

În apropiere de Minsk, în sudul Belarusului, autoritățile desfășoară, în tăcere, lucrări de amploare pentru ridicarea unei baze militare strategice. Suprafața ocupată — echivalentul a aproximativ 280 de terenuri de fotbal — sugerează o investiție semnificativă în infrastructura defensivă, iar imaginile din satelit par să indice o destinație precisă: instalarea unui complex balistic rusesc de generație nouă, cunoscut sub numele de „Oreșnik”.

baza militara belarus jpg

Investigația aparține jurnaliștilor proiectului „Skhemy”, parte a Radio Svoboda, care au analizat imaginile satelitare furnizate de compania Planet Labs. Construcțiile se desfășoară în apropiere de satul Pavlivka, la sud de capitala Minsk, pe locul unei foste baze sovietice dezafectate – Tabăra militară nr. 25 „Pavlivka”, ce a aparținut fostului 306-lea Regiment de Rachete Strategice Slutsk.

Un nou centru pentru infrastructură strategică rusă?

Lucrările de defrișare au început discret în iunie 2024, iar din 2025 construcția a intrat într-o fază activă. Conform analizelor vizuale, au fost deja ridicate 13 depozite de muniție, fiecare cu dimensiuni de aproximativ 30x20 metri, amplasate în spatele unor structuri defensive. De asemenea, au fost construite trei hangare de 100 de metri lungime și au fost turnate fundații pentru diverse clădiri auxiliare, conectate printr-o rețea rutieră internă.

Jurnaliștii ucraineni notează că baza nu figurează în documentele cadastrale publice și nu există vreo mențiune oficială despre ea din partea autorităților din Belarus. Ministerul Apărării de la Minsk nu a răspuns solicitărilor de clarificare.

„Oreșnik” — un nume discret pentru un sistem cu valențe strategice

Conform experților consultați, noua bază ar putea găzdui complexul rusesc de lansare a rachetelor balistice de rază medie „Oreșnik” — un sistem aflat încă în mare parte în zona opacității informaționale, dar despre care analiștii cred că este destinat transportului și lansării armelor cu potențial nuclear.

Konrad Muzyka, analist militar polonez, susține că lucrările vizează cu mare probabilitate o capacitate nucleară: „Este plauzibil ca aici să fie amenajate facilități de stocare și operare a armelor nucleare, pe structurile rămase de pe vremea Războiului Rece.”

Această ipoteză este susținută și de Mark Eklund, fost ofițer de informații în armata finlandeză, specializat în analiza capacităților militare rusești. „Structura generală a complexului corespunde cu tiparul unei baze de rachete strategice. Dacă aici va fi desfășurat sistemul ‘Oreșnik’, acest loc ar fi o alegere coerentă.”

De la arsenal sovietic la ambiții nucleare regionale

În perioada sovietică, baza de la Pavlivka găzduia rachete balistice R-12 și sisteme mobile precum „Pioneer” și „Topol”. În 1993, odată cu aderarea Belarusului la Tratatul de Neproliferare Nucleară, regimentul 306 a fost retras, baza dezafectată, iar infrastructura — deși parțial distrusă — a rămas intactă în subsoluri, buncăre și silozuri abandonate.

Reactivarea acestui spațiu pare să se înscrie într-o nouă doctrină de securitate pe care Minsk o adoptă tot mai deschis în ultimii ani — una care include prezența forțelor și armamentului strategic rusesc pe teritoriul belarus.

Declarațiile recente ale oficialilor întăresc această direcție. Aleksandr Volfovici, secretarul Consiliului de Securitate al Belarusului, a afirmat în mai 2025 că „relocarea unui complex nuclear în Belarus va avea un efect de răcire asupra capetelor înfierbântate”. La rândul său, președintele Aleksandr Lukașenko ar fi cerut direct omologului său rus, Vladimir Putin, să autorizeze desfășurarea sistemului „Oreșnik” în Belarus încă din decembrie 2024.

Manevre militare și reacții regionale

Noua bază ar urma să joace un rol central în cadrul exercițiilor militare ruso-belaruse „Zapad-2025”, programate între 12 și 16 septembrie. În anticiparea acestora, autoritățile poloneze au anunțat că vor închide complet frontiera cu Belarusul în noaptea de 12 spre 13 septembrie, o măsură care reflectă creșterea îngrijorărilor privind securitatea în flancul estic al NATO.

În paralel, armata belarusă a testat recent un elicopter de tip dronă, Sky-Truck, echipat cu motoare produse de Rolls-Royce — un detaliu care subliniază diversificarea tehnologică a programelor militare naționale.

Europa

