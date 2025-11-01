Rusia a lansat un număr record de rachete asupra Ucrainei în octombrie. Creștere cu 46% față de luna precedentă

În luna octombrie, Rusia a lansat mai multe rachete asupra Ucrainei decât în oricare altă lună de la începutul anului 2023, potrivit unei analize realizate pe baza datelor publicate de forțele aeriene ucrainene.

În total, 270 de rachete au fost trase asupra teritoriului ucrainean pe parcursul lunii octombrie, în creștere cu 46% față de luna septembrie. Este cel mai ridicat număr de atacuri aeriene raportat într-o singură lună de când Ucraina a început să publice zilnic aceste statistici, la începutul anului 2023, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Majoritatea atacurilor au avut loc pe timpul nopții și au vizat rețeaua electrică a Ucrainei, într-o campanie intensificată de bombardamente care a lăsat zeci de mii de oameni fără curent electric. Moscova continuă astfel, pentru al patrulea an consecutiv, strategia de a lovi infrastructura energetică ucraineană în prag de iarnă. Această tactică este menită, potrivit Kievului, să slăbească moralul și rezistența populației civile.

Președintele Volodimir Zelenski a acuzat recent Rusia că încearcă „să semene haos” și să exercite „presiune psihologică” asupra cetățenilor prin intensificarea atacurilor asupra sistemului energetic. În consecință, autoritățile ucrainene au introdus din nou întreruperi de curent prin rotație în toate regiunile țării, inclusiv la Kiev.

Atacurile asupra infrastructurii energetice au fost catalogate drept crime de război de Curtea Penală Internațională de la Haga, care, în 2024, a emis mandate de arestare pentru mai mulți oficiali militari ruși implicați în planificarea acestor operațiuni.

În paralel, Rusia a lansat luna trecută și 5.298 de drone cu rază lungă de acțiune asupra Ucrainei, o scădere de aproximativ 6% față de septembrie, dar un nivel care rămâne aproape de nivelul record.

Ca răspuns, forțele ucrainene au continuat atacurile asupra rafinăriilor și depozitelor de petrol din Rusia, într-o încercare de a reduce veniturile din exporturile de hidrocarburi care alimentează efortul de război al Kremlinului.

Aceste lovituri au contribuit, potrivit presei internaționale, la o creștere semnificativă a prețurilor la combustibili în Rusia în ultimele luni.