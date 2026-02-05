Lavrov susține că Putin este deschis dialogului cu Macron: „Va răspunde întotdeauna la telefon”

Preşedintele rus Vladimir Putin este dispus să răspundă unui apel telefonic din partea omologului său francez, Emmanuel Macron, pentru discuţii „serioase”, susţine ministrul rus de externe Serghei Lavrov. Şeful diplomaţiei de la Moscova critică însă declaraţiile publice ale liderului francez şi afirmă că există contacte „secrete” între Rusia şi unii lideri ai Uniunii Europene.

Vladimir Putin ar răspunde unui apel telefonic din partea preşedintelui francez Emmanuel Macron, dacă acesta ar dori o discuţie „serioasă”, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, într-un interviu acordat postului de televiziune RT. În acelaşi timp, Lavrov a catalogat drept „diplomaţie patetică” declaraţiile publice ale liderului de la Paris privind o posibilă reluare a dialogului cu Moscova.

„Dacă vrei să vorbeşti şi să vorbeşti serios despre ceva, atunci sună. Putin va răspunde întotdeauna la telefon. El ascultă toate propunerile”, a afirmat Lavrov, potrivit News.ro.

Şeful diplomaţiei ruse a spus că anunţurile repetate ale preşedintelui francez despre intenţia de a-l contacta pe Vladimir Putin nu sunt credibile.

„Macron, în urmă cu aproximativ două săptămâni, a declarat din nou: «Îl voi suna pe Putin într-o zi». Nu este serios, ştiţi, este un fel de diplomaţie patetică”, a adăugat Lavrov.

„Contacte secrete” cu lideri europeni

În acelaşi interviu, în care a reluat mai multe poziţii critice la adresa Occidentului, Serghei Lavrov a susţinut că Moscova menţine contacte cu unii lideri europeni, însă aceştia cer ca discuţiile să nu fie făcute publice.

„Avem contacte cu unii lideri europeni. Ei sună şi cer să nu se facă publică informaţia despre aceste discuţii. Unii vin aici şi iau legătura «în secret»”, a spus ministrul rus de externe.

Potrivit acestuia, singurii lideri din Uniunea Europeană care au vizitat Moscova în ultimii ani în mod public sunt premierii Ungariei şi Slovaciei, Viktor Orbán şi Robert Fico.

Poziţia UE, „aceeaşi în public şi în privat”

Lavrov a subliniat însă că mesajele transmise de liderii europeni în cadrul acestor contacte confidenţiale nu diferă de poziţiile exprimate oficial.

„Nimic din ceea ce ne comunică partenerii europeni în cadrul acestor contacte închise şi confidenţiale nu diferă de ceea ce spun public. Sunt aceleaşi apeluri: «Să terminăm»; «Trebuie să facem ceva»”, a afirmat el.

Ministrul rus a acuzat Uniunea Europeană că nu are o poziţie clară şi că ar fi „căzut în propria capcană”.

„Nu văd nicio poziţie din partea Europei. Au adoptat o poziţie fără compromisuri: «înfrângerea strategică a Rusiei», «Ucraina nu poate pierde, iar Rusia nu poate câştiga, altfel Europa îşi va pierde prestigiul»”, a continuat Lavrov.

Acuzaţii privind sabotarea negocierilor

Totodată, şeful diplomaţiei ruse i-a acuzat pe liderii europeni că încearcă să împiedice negocierile legate de Ucraina dintre Rusia şi Statele Unite.

„Tot ceea ce fac ei acum este să împiedice şi să saboteze negocierile care s-au conturat între noi şi americani, iar acum li se alătură şi reprezentanţii ucraineni”, a declarat Lavrov.

Interviul a fost difuzat în ziua în care negocierile trilaterale de la Abu Dhabi, între Rusia şi Ucraina, mediate de SUA, nu au avut rezultate semnificative, cu excepţia unui nou schimb de prizonieri şi a reluării dialogului militar la nivel înalt între Washington şi Moscova.