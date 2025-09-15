Vladimir Putin a făcut un pas înainte în războiul hibrid cu Occidentul, escaladând un conflict care, deși se desfășoară din umbră, are consecințe directe asupra securității euroatlantice. Invadarea spațiului aerian polonez de către drone rusești nu este un accident, ci parte a unei strategii deliberate de subminare a NATO și de testare a articolului 5 — clauza de apărare colectivă pe care se bazează întregul fundament al alianței.

Potrivit unei analize publicate de The Telegraph, Moscova și-a rafinat metodele de atac hibrid și se simte suficient de confortabilă încât să provoace direct state membre NATO, mizând pe ambiguitate operațională și slăbiciunea reacției politice. Nu este pentru prima oară. Încă din 2022, după declanșarea invaziei în Ucraina, serviciile rusești au intensificat operațiunile subversive în Europa — de la tentative de sabotaj la baze americane, până la planuri de asasinat asupra directorilor din industria de apărare germană.

Unul dintre aceste episoade implică plasarea de explozibili pe avioane cargo în Germania, cu destinația America de Nord — o simulare a ceea ce experții consideră un plan de sabotaj transatlantic. În alt caz, Kremlinul ar fi vizat chiar eliminarea lui Armin Papperger, CEO-ul gigantului Rheinmetall. Aceste episoade conturează un scenariu în care Rusia acționează pe multiple fronturi, din umbră, fără a-și asuma oficial responsabilitatea, dar cu intenția clară de a semăna haos și frică.

Dronele care au pătruns recent în spațiul aerian al Poloniei ar fi fost lansate din Belarus, oferindu-i Kremlinului spațiu pentru negare, dar fără a elimina semnificația politică a gestului: este o demonstrație de impunitate și o evaluare cinică a gradului de toleranță al Vestului. În fond, scrie The Telegraph, testul nu este doar unul militar, ci psihologic și diplomatic.

Reacții ezitante și mesaje neconvingătoare

Răspunsurile nu au întârziat să apară, dar au fost contradictorii. Președintele Trump, revenit în centrul scenei politice americane, a ales să minimizeze gravitatea incidentului într-un mesaj vag postat pe rețeaua Truth Social: „Ce sunt aceste drone ale Rusiei peste Polonia? A început!” — un comentariu ambiguu, lipsit de asumare strategică.

În contrast, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că „fiecare centimetru din teritoriul alianței va fi apărat”. Aliații au emis, la rândul lor, declarații ferme, dar retorica nu ține loc de acțiune. Potrivit Ivanei Stradner, expertă în securitate de la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor, Administrația Trump are instrumente, dar nu pare dispusă să le folosească.

Ea subliniază că Washingtonul ar trebui, în primul rând, să deconspire informațiile clasificate privind planurile Kremlinului, inclusiv cele care vizează atacuri viitoare. Ar fi, de asemenea, esențială expulzarea imediată a ofițerilor GRU activi pe teritoriul statelor membre, precum și monitorizarea sporită a operațiunilor de influență rusești — în special în Moldova, unde Moscova ar putea încerca manipularea alegerilor parlamentare ce urmează.

Pe lângă componenta de intelligence, presiunea economică rămâne un instrument ignorat. SUA și aliații săi ar trebui, potrivit experților, să implementeze sancțiuni secundare împotriva companiilor care facilitează exportul de petrol rusesc, principala sursă de venit a regimului Putin. Iar Ucraina, aflată în linia întâi, ar trebui echipată fără întârziere cu rachete și sisteme de interceptare, pentru a contracara eficient atacurile aeriene și pentru a descuraja noi tentative.

Testul real: nu dronele, ci voința politică

Ceea ce se profilează nu este doar o serie de incidente izolate, ci o strategie coerentă a Kremlinului de a sonda granițele pasivității occidentale. Dacă aceste provocări nu primesc un răspuns ferm, riscul este ca Rusia să escaladeze și mai mult, forțând mâna NATO într-un moment în care coeziunea sa este sub semnul întrebării.

„Războiul din umbră va continua”, avertizează Stradner. Iar dacă Occidentul va rămâne captiv în tipare birocratice și reflexe diplomatice depășite, următorul pas al Moscovei s-ar putea desfășura nu doar deasupra, ci chiar pe teritoriul unuia dintre membrii Alianței