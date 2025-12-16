Kremlinul are altă variantă pentru data ultimei convorbiri directe între Putin şi Trump, după ce liderul de la Casa Albă a afirmat că a vorbit „recent” cu omologul rus

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a clarificat, marți, când a avut loc ultima convorbire directă între Putin şi Trump, după ce președintele SUA a afirmat că a discutat „recent” cu omologul său rus.

Kremlinul a făcut marți, 16 decembrie, precizări privind ultima convorbire telefonică directă între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, afirmând că aceasta a avut loc pe 16 octombrie și că a fost documentată în comunicatul oficial al Președinției ruse publicat cu acea ocazie.

Declarația vine după ce, cu o zi înainte, Donald Trump afirmase că a discutat „recent” cu omologul său de la Kremlin, în contextul medierii de către SUA a unui posibil acord de pace între Rusia și Ucraina.

Întrebat marți de jurnaliști când a avut loc ultima convorbire telefonică între cei doi lideri, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a preluat răspunsul liderului de la Washington: „A fost relativ recent”.

„Uitați-vă la data ultimului nostru comunicat despre convorbirea telefonică. În general, a fost relativ recent”, i-a îndemnat Dmitri Peskov pe jurnalişti, adăugând că, după acea discuţie, nu au mai avut loc alte convorbiri telefonice directe între liderii celor două state.

Ultimul comunicat oficial despre o convorbire dintre Vladimir Putin și Donald Trump, publicat pe site-ul Kremlinului, este datat 16 octombrie, precizează agenția de presă rusă, citată de news.ro.

Este vorba despre discuţia în care cei doi preşedinţi stabiliseră să se întâlnească la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea care sunt modalităţile de a pune capăt războiului din Ucraina.

Clarificarea vine într-un moment în care relațiile dintre Moscova și Washington sunt monitorizate atent de comunitatea internațională, în contextul tensiunilor generate de conflictul din Ucraina și al negocierilor diplomatice recente.