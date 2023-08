Kremlinul a decis cine poate să concureze cu Putin pentru a nu părea „bunic“

Kremlinul a decis cine va merge la alegerile prezidențiale din 2024. Principalul criteriu de selectare a candidaților este vârsta (pentru ca Putin să nu pară un „bunic”), scrie publicația rusă Meduza.io.

Administrația Prezidențială rusă, condusă de Serghei Kirienko, a decis „partenerii de luptă” care vor „concura” cu Vladimir Putin la alegerile prezidențiale din 2024. Potrivit două surse Meduza apropiate Kremlinului, vârsta a fost unul dintre principalele criterii de selecție. Candidații înscriși nu trebuie să includă politicieni cu vârsta sub 50 de ani. Prezența unor astfel de candidați pe buletinul de vot i-ar putea face pe ruși să creadă că Putin, în vârstă de 70 de ani, „nu mai este omul care să conducă cu o mână fermă”, potrivit oficialilor prezidențiali. În acest moment, Administrația Prezidențială se așteaptă ca, pe lângă Putin, să fie inscriși pe buletinele de vot și reprezentanți ai trei partide parlamentare: Partidul Comunist , Partidul Liberal Democrat și Poporul Nou (liderul formațiunii Rusia Justă, Serghei Mironov, a anunțat că partidul său nu va desemna un candidat și îl va sprijini pe Vladimir Putin).

Eternul Ghenadi Ziuganov

Kremlinul îl vede pe Ghennadi Ziuganov drept candidat din partea Partidului Comunist al Federației Ruse. „Ziuganov este familiar președintelui, are un statut înalt ca lider de partid, numele său este familiar pentru fiecare alegător. În același timp, el are un plafon – Partidul Comunist al Federației Ruse are un electorat solid, el nu va atrage noi alegători”, a explicat una dintre sursele citate.

În 2008, la alegerile prezidențiale, Ziuganov a obținut 17%, iar în 2012 – 18%. O astfel de stabilitate a ratingului este importantă pentru Kremlin – se preconizează că Putin va obține un „rezultat record” la viitoarele alegeri. Președintele în exercițiu trebuie să primească mai mult de 80% din voturi, cu o prezență la vot de peste 70%. Ipotetic, acest lucru ar fi putut fi prevenit prin repetarea poveștii cu Grudinin – atunci candidatul agreat de Kremlin a început să câștige brusc rating și Administrația Prezidențială a trebuit să ducă o adevărată campanie negativă de PR împotriva sa. „Nu vor exista astfel de excese cu plictisitorul Ziuganov”, spune una dintre surse. Acum, ratingul de încredere al lui Ziuganov calculat de Centrul Levada este de 3%, iar cel al Partidului Comunist al Federației Ruse pentru VCIOM este de 10,2%.

Candidatul LDPR, așa cum a fost conceput de Kremlin, ar trebui să fie liderul partidului, Leonid Sluțki. Potrivit unei surse apropiate de Administrația Prezidențială, Sluțki însuși dorește să participe la alegeri. Un interlocutor apropiat conducerii Partidului Liberal Democrat a confirmat această informație și a adăugat că lui Sluțki „îi place să strălucească în public” și intenționează să-și „crească faima personală”.

În același scop, potrivit sursei, Sluțski conduce acum listele partidului în alegerile regionale: „Fotografia sa se află pe primele pagini ale ziarelor de partid, iar în timpul alegerilor prezidențiale va fi, de asemenea, mai mult la televizor în timpul dezbaterilor.”

Totul este mai complicat cu candidatul Noului Popor (NP). Kremlinul ar dori ca partidul să îl nominalizeze pe președintele său, omul de afaceri Aleksei Neciaev. „Logica este aceeași ca și în cazul lui Sluțki: un om serios, în sacou, cu personalitate, corect. Dar puțin cunoscut și nu foarte carismatic”, pentru a exista riscul de a-l umbri pe Putin, a explicat una dintre sursele apropiate de Administrația prezidențială.

Potrivit surselor Meduza, Neciaev îl propune în locul său pe vicepreședintele Dumei de Stat, Vladislav Davankov, care în prezent candidează pentru funcția de primar al Moscovei. Cu toate acestea, Kremlinul nu este mulțumit de această candidature și insistă în continuare asupra participării lui Neciaev.

Prea tânar pentru a candida

„Problema este că Davankov are 39 de ani, iubește PR-ul și poate vorbi detașat în public. Este clar că el nu va primi un procent mare, dar un candidat tânăr și activ poate face ca alegătorul să se gândească la vârsta președintelui“.

Potrivit unui sondaj Russian Field realizat în luna mai a acestui an, vârsta este al treilea cel mai popular răspuns la întrebarea ce le „displace” rușilor la președintele în exercițiu.

Oficialii înșiși au început, de asemenea, să îl trateze diferit pe Putin după ce a împlinit 70 de ani. Dacă sursele Meduza obișnuiau să-l numească pe președintele în exercițiu „primul”, „șeful”, „supremul” sau „tata”, acum îi spun cel mai adesea „bunicul”.

În primăvară, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Pescov, a anunțat că alegerile prezidențiale din Rusia nu vor fi amânate din cauza războiului din Ucraina, ci se vor desfășura la data deja stabilită de 17 martie 2024.