Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Influencerița care i-a transmis un mesaj viral lui Putin, atacată de propagandiștii Kremlinului: „Insultați femeile din Rusia”

Influencerița și antreprenoarea din domeniul cosmeticelor Viktoria Bonia a lansat un atac public la adresa propagandiștilor Kremlinului, după ce a fost ținta unor critici dure venite din partea unor figuri media și politice apropiate de președintele Vladimir Putin, relatează Kyiv Post.

FOTO ARHIVĂ
FOTO ARHIVĂ

Într-o serie de comentarii, duminică și luni, Bonia a scris că se simte nevoită să apere femeile de Rusia de grosolănia propagandiștilor ruși deranjați de mesajul său critic la adresa lui Putin.

„Am primit mii de mesaje că ar trebui să răspund acuzațiilor făcute de (Vladimir) Soloviov, care pe un canal federal al Federației Ruse (a comentat critic la adresa mea)”, a relatat Bonia. „Aș vrea doar să pun o întrebare femeilor din Rusia. Cum s-a întâmplat ca această limită să fie depășită, încât chiar și pe un canal federal femeile noastre pot fi insultate?”

Conflictul a izbucnit după ce Bonia a publicat marți un videoclip în care îl critica pe Vladimir Putin, acuzându-l că administrează defectuos țara și reprimă societatea, în special femeile. Clipul, considerat un gest rar prin faptul că se adresează direct liderului rus, a devenit viral pe platformele de limbă rusă, acumulând peste 20 de milioane de vizualizări pe Telegram.

Reacția nu a întârziat să apară din partea lui Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai vocali propagandiști ai Kremlinului,  care a atacat-o în emisiunea „Vecher”, difuzată la nivel național, folosind un limbaj jignitor și insultător la adresa influenceriței. Acesta a acuzat-o inclusiv de evaziune fiscală, ședere ilegală în Monaco și colaborare cu servicii de informații din țări NATO, sugerând chiar că ar trebui investigată pentru trădare.

La rândul său, politicianul rus Vitali Milonov a reluat atacurile într-un interviu acordat RT-1, insinuând că Bonia ar fi escortă în Dubai și făcând remarci ofensatoare legate de înfățișarea ei și de ocupația rusoaicelor în străinătate.

Într-o replică video de nouă minute publicată duminică, Bonia a respins toate acuzațiile, afirmând că afacerea sa este legală și că statutul său în Monaco este legitim. „Nu am mințit și nu am acceptat mită”, a spus aceasta.

Ea a criticat dur discursul public îndreptat împotriva femeilor: „Asta fac ei, numesc femeile ruse prostituate din nou și din nou. Escorte plătite și așa mai departe. Domnule Soloviov, nu mă voi coborî la nivelul dumneavoastră... Sunt mamă. Aș putea spune câte ceva, dar nu o voi face. Mă întrebi ce statut am în Monaco. Este statutul unei mame singure care își crește copilul. Nu știu cu ce te deranjează asta.”

Bonia și-a continuat mesajul: „Sunt o femeie matură, am 46 de ani. Iar dumneavoastră, Soloviov, vorbiți despre toate femeile din Rusia și spuneți că nu au dreptul să vorbească… Cred că în acest context arătați ca un dușman al poporului.”

În paralel, influencerița a publicat și un mesaj simbolic, însoțit de o imagine generată cu inteligență artificială în care apare în costum de Superwoman, promovând solidaritatea feminină: „Propun să creăm o societate a femeilor... Noi, femeile, putem vedea frumusețea în viață. Suntem puterea blândeții. Suntem războinicii LUMINII!”

Sprijinul a venit inclusiv din partea influenceriței Ksenia Sobciak, cunoscută ca fiind pro-Putin, care le-a transmis celor peste 10 milioane de urmăritori ai săi că mesajul Bonei este „Clopotul Revoluției” și a încurajat-o „să nu renunțe”.

Bonia i-a mulțumit ulterior pentru „solidaritatea feminină” și a subliniat necesitatea sancționării discursului jignitor la adresa femeilor din mass-media: „Sunt bucuroasă că Ksenya a susținut inițiativa mea de a-i pedepsi pe moderatorii canalelor federale care insultă femeile… Cred că ar trebui să ne unim în acest sens. Sunt întotdeauna pentru comunicare fără insulte și făcute cu respect.”

Bonia, care publică conținut despre frumusețe și stil de viață, are o afacere în domeniul cosmeticelor, despre care spune că este „unul dintre cele mai profitabile businessuri din lume”. Ea a precizat că piața cosmeticelor din Rusia a atins în 2024 o cifră de afaceri de 1,11 trilioane de ruble și că își extinde activitatea atrăgând investitori.

„Reputația mea este foarte prețioasă pentru mine. Nu există recenzii negative despre mine. Totul este întotdeauna onest și accesibil. Vă ofer o garanție de 100% că, dacă ceva nu funcționează, vă voi returna banii. Nu riscați absolut nimic!”, a scris influencerița care a creat tumult în mediul online din Rusia după ce a sugerat că Putin nu ar cunoaște amploarea problemelor din Rusia.

