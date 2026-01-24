Minorul de 11 ani, dispărut în București, a fost găsit în siguranță. Copilul plecase dintr-un parc din Sectorul 2

Un copil în vârstă de 11 ani este dat dispărut și căutat de Poliția Capitalei. Oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția unui minor, care a plecat în data de 24 ianuarie 2026 dintr-un parc din Sectorul 2 al Bucureștiului și nu a mai revenit până în prezent.

UPDATE: Minorul dispărut a fost găsit în siguranță

Poliția Capitalei anunță că „minorul în vârstă de 11 ani, a cărei plecare a fost semnalată public în cursul zilei de astăzi, a fost găsit și se află în afara oricărui pericol”.

„Mulțumim reprezentanților mass-media pentru mediatizarea rapidă a cazului, precum și cetățenilor care au oferit informații și sprijin în demersurile desfășurate”, precizează Poliția Capitalei.

Știrea inițială

Copilul dispărut se numește Trifu Gheorghe și are următoarele semnalmente:

- înălțime aproximativ 1,35 metri,

- greutate 40 de kilograme,

- față ovală, păr negru, ochi căprui și ten măsliniu.

La momentul dispariției, acesta purta o geacă gri, pantaloni bleumarin, ghete negre și ochelari cu ramă neagră.

Polițiștii au demarat procedurile de căutare, minorul fiind dat în urmărire la nivel național.

Locuitorii din București au primit un mesaj Ro-Alert prin care au fost informați despre dispariția copilului și li s-a cerut sprijinul în identificarea acestuia.

Persoanele care l-au văzut pe Trifu Gheorghe sau pot oferi informații care să conducă la găsirea lui sunt rugate să apeleze de urgență numărul 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.