Kasparov explică „efectul ursului polar”, care ar putea duce la răsturnarea lui Putin: „Este un animal care atacă brusc”

Opozantul rus Garry Kasparov a vorbit despre „efectul ursului polar”, care ar putea duce la prăbușirea regimului președintelui Vladimir Putin. Acesta a spus că rușii pot tolera mult timp încălcarea drepturilor, însă pot izbucni brusc și răsturna regimul, făcând trimitere la istorie.

Astfel de reacții imprevizibile sunt numite „efectul ursului polar”, care apare pe neașteptate. Kasparov a explicat acest concept într-un interviu acordat Channel 24 pe YouTube.

„Nu aș exagera importanța acestor proteste din Rusia. Nu există încă un astfel de potențial de protest; nu se simte, dar există acest «efect al ursului polar».

Ursul polar este un animal care atacă brusc, fără niciun avertisment. De ce nu sunt în circuri? Tocmai pentru că este imposibil să anticipezi agresivitatea lor. Am auzit de la dresori profesioniști că sunt singurele animale care atacă dintr-o dată”, a spus el, potrivit Dialog.ua.

Kasparov a explicat apoi cum ar putea evolua situația în Rusia: „Istoria Rusiei arată că răbdarea populației este ca un «urs polar». Totul părea în regulă, iar apoi, în martie 1917, imperiul a dispărut pur și simplu.”

„Nu aș spune că există acum același potențial de protest ca atunci, dar explozia ar putea fi bruscă. Desigur, Telegram și alte rețele sociale vor acumula tensiune, dar nu va fi o creștere constantă. Poate fi o reacție spontană la ceva ce nici măcar nu este vizibil încă, dar există senzația că ceva fierbe, ca într-un vulcan”, a explicat acesta.

În octombrie 2025, mai mulți tineri au ieșit în stradă, în Sankt Petersburg, și au cântat melodii anti-război, într-un gest rar de sfidare la adresa regimului condus de Putin.

Protestatarii au putut fi auziți interpretând piesa „Cooperative Swan Lake”, a rapperului Noize MC, artist declarat „extremist” și „agent străin” de autoritățile ruse pentru poziția sa pro-Ucraina și apelurile la schimbarea regimului.

În melodia sa, Noize MC critică războiul și autoritarismul lui Putin prin versuri cu tentă ironică și politică: „Unde ați fost timp de opt ani, monștri nenorociți?! Vreau să văd balet, lăsați lebedele să danseze!” sau „Bătrânul din buncăr încă mai crede că suntem în 1985”.

Versurile continuă cu o trimitere directă la căderea regimului: „Când țarul va muri, vom dansa din nou - «Lacul lebedelor» pe toate ecranele”.