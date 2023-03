„FSB a spus că îmi cresc fiica greșit”. Un tată singur se confruntă cu acuzații de natură penală după ce fiica lui a făcut un desen împotriva războiului la școală

Un rezident al regiunii ruse Tula se confruntă cu acuzații de „discreditare” a armatei ruse, deoarece fiica sa de clasa a șasea a făcut un desen împotriva războiului la o oră de arte din școală, conform agenției ruse de știri independente Meduza.

În aprilie anul trecut, o profesoară de desen din regiunea rusă Tula a cerut elevilor ei de clasa a șasea să deseneze imagini pentru a arăta sprijinul pentru armata rusă din Ucraina. Când o fată a desenat în schimb o imagine împotriva războiului, profesoara a sunat imediat la poliție. Până la sfârșitul zilei următoare, au fost implicate FSB-ul rus și serviciile de protecție a copilului. Acum, tatăl singur al elevei se confruntă cu acuzații de natură penală, iar eleva însăși riscă să fie trimisă într-un orfelinat.

Actualizare: La 1 martie, Alexey Moskalev a fost arestat.

Un rezident al regiunii ruse Tula se confruntă cu acuzații penale de „discreditare” a armatei ruse, deoarece fiica sa de clasa a șasea a făcut un desen împotriva războiului la o oră de arte din școală, potrivit publicațiilor independente Spektr și OVD - Info.

Până de curând, Alexey Moskalev, în vârstă de 54 de ani, a fost crescător de păsări în orașul Yefremov, unde își creștea singur fiica, Masha. Mama lui Masha s-a mutat într-un alt oraș când fiica ei avea trei ani.

În aprilie 2022, în timpul unei lecții de desen, profesoara Mashei a cerut clasei să deseneze imagini în sprijinul trupelor Rusiei în Ucraina. Masha a desenat un steag rusesc cu cuvintele „Nu războiului”, precum și un steag ucrainean pe care scria „Glorie Ucrainei”. Desenul a arătat și rachete zburând din partea rusă către o femeie și copilul ei pe partea ucraineană.

„[După aceea], profesorul a fugit la directorul [școlii], care a sunat la poliție”, a povestit Alexey.

Profesoara de arte a amenințat-o imediat pe fiica mea, așa că atunci când ofițerii au venit și o așteptau pe Masha la intrarea [școlii], întrebând toți elevii numele și prenumele, fiica mea și-a dat imediat seama ce se întâmplă. A reușit să se strecoare: a dat un nume fals. Ea a venit în fugă acasă și a spus: „Tată, poliția aproape că m-a prins – am făcut un desen!”. Era speriată și i-am promis că a doua zi voi veni la ea la școală și o voi aștepta până se vor termina cursurile.

A doua zi, așa cum am promis, Alexey a venit la școala lui Masha și a așteptat-o ​​pe hol. Potrivit acestuia, însă, când directorul școlii l-a văzut acolo, aceasta a sunat la poliție, care a venit la școală împreună cu funcționari de la serviciile de protecție a copilului. Oficialii au scos-o pe Masha de la cursurile ei și au dus-o, împreună cu tatăl ei, la șeful poliției locale. După ce l-au interogat pe Alexey, ofițerii l-au acuzat că a „discreditat” armata rusă prin postările și comentariile pe care le făcuse pe rețelele de socializare. A fost amendat cu 32.000 de ruble (aproximativ 430 de dolari) pentru un comentariu care scria: „Armata rusă. Violatorii chiar lângă noi.”

„DISCREDITÂND” ARMATA RUSĂ

În acea seară, Masha i-a spus tatălui ei că îi era frică să meargă la școală. El a asigurat-o că nu avea de ce să-și facă griji și a ajuns să meargă în dimineața următoare. La scurt timp după, Alexey a primit un telefon de la cineva de la școală, care i-a spus că Masha a fost luat de ofițerii FSB și că trebuie să se prezinte imediat la școală. „M-am îmbrăcat și m-am grăbit acolo. Am fost întâmpinat de ofițeri FSB. Am întrebat: „Unde este fiica mea?” Ei au răspuns că ea este intervievată în biroul următor. Timp de trei ore și jumătate, mi-au spus că îmi cresc fiica greșit; au spus că vor să o ia de la mine și să mă bage la închisoare”, a spus Alexey.

După aceea, Masha a încetat să meargă la școală. Apoi, cu o zi înainte de Revelion, poliția s-a prezentat la domiciliul familiei cu un mandat de percheziție.

În dimineața zilei de 30 decembrie, am primit un apel la 7:30 am bolborosit ceva [neinteligibil] la telefon. Mă pregăteam să merg la muncă. M-am aplecat pe fereastră și am fost șocat: erau trei mașini de poliție în jurul clădirii noastre, încă două vehicule pe lateral și un vehicul al Ministerului Serviciilor de Urgență și o mașină de pompieri ceva mai departe. Aproximativ 12 persoane. Ofițerii FSB și câțiva polițiști au coborât din vehicule și au pornit spre intrarea în clădirea noastră. Aveau o polizor unghiular. Am știut imediat că vin după noi.

Potrivit lui Alexey, ofițerii au aruncat lucruri de pe rafturile familiei pe podea, au rupt pozele agățate de pe pereți și le-au răsturnat mobila. Au luat 123.000 de ruble (1.655 de dolari) și 3.150 de dolari, toate economiile familiei, și au făcut o fotografie cu desenul anti-război al lui Masha. Apoi au dus-o pe Masha la un adăpost și pe Alexey la biroul FSB pentru a fi interogați. Acolo, le-a spus Alexey jurnaliştilor, ofiţerii l-au dat cu „capul de perete şi de podea” înainte de a-l lăsa în camera de interogatoriu timp de două ore şi jumătate, cu imnul naţional rusesc cântând la volum maxim.

Când Alexey a început să se simtă rău, au fost chemați lucrători medicali. „După aceea, [ofițerii FSB] mi-au arătat un comentariu pe care fiica mea l-a lăsat la VKontakte: la o postare despre cum „copiii noștri mor dezinteresat [în Ucraina]” Masha a scris: „Și de cât mor ei? Două sute de mii [ruble] pe lună, sau puțin mai mult?”, a spus Alexey.

În aceeași zi, autoritățile au deschis un dosar penal împotriva lui Alexey pentru „discreditarea” armatei ruse. Deoarece anterior fusese condamnat pentru o infracțiune asemănătoare cu mai puțin de un an în urmă, el se confruntă acum cu acuzații de recidivă, potrivit avocatului său, Vladimir Biliyenko, care a vorbit cu OVD-Info.

Alexey nu a fost eliberat din biroul FSB decât mai târziu în acea seară, când i s-a dat o citație să se prezinte la secția de poliție pe 9 ianuarie. A doua zi, a reușit să o recupereze pe Masha de la orfelinat, iar cei doi au părăsit Yefremov. Spektr și OVD-Info nu au precizat unde se află familia în prezent.

Alexey riscă până la trei ani de închisoare. Cea mai mare îngrijorare a lui, a spus el, este că, dacă este arestat sau condamnat la închisoare, Masha ar putea fi trimisă înapoi la o instituție de stat (Alexey a spus că „nu are încredere” în celelalte rude ale ei). Avocatul Vladimir Biliyenko a spus că, în calitate de tată singur, Alexey va putea, probabil, să evite închisoarea. „Dar dacă ofițerii decid să fie încăpățânați – sistemul nostru de justiție cedează adesea la ceea ce vor ei – ar putea să-l bage în închisoare și să-i trimită fiica la un orfelinat”, a adăugat Biliyenko.

Situația lui Masha este departe de primul caz de presiune legală împotriva unui copil rus care nu sprijină războiul împotriva Ucrainei. Potrivit OVD-Info, în 2022 au fost deschise dosare penale împotriva a opt minori pentru declarații împotriva războiului. Dar numărul total de elevi care s-au confruntat cu hărțuirea și persecuția legală pentru că s-au opus războiului este necunoscut.