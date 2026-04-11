Cum a pierdut America fără să fie învinsă

Războaiele moderne se câștigă dincolo de câmpul de luptă. Se câștigă sau se pierd în lanțurile de aprovizionare, în piețele de energie, în infrastructurile tehnologice și în toleranța economică a societăților. Conflictul cu Iranul a demonstrat, cât se poate de clar, cât de puțin regională mai rămâne o confruntare în ziua de azi. A fost o demonstrație brutală a felului în care integrarea, interconectarea și interdependența au schimbat natura puterii în secolul XXI.

În 2026, niciun conflict important nu mai poate fi tratat drept o chestiune strict locală, regională sau continentală. Lumea este suficient de integrată economic, suficient de interconectată tehnologic și suficient de interdependentă energetic, comercial și financiar încât orice șoc strategic major produce efecte în cascadă la nivel global. Ceea ce altădată putea rămâne o criză periferică devine astăzi un test pentru ordinea internațională în ansamblu.

America nu a pierdut militar în confruntarea cu Iranul. A pierdut altceva, mult mai important - libertatea de acțiune strategică.

În momentul în care Iranul a arătat că poate perturba Strâmtoarea Ormuz, ecuația s-a schimbat. Flota americană n-a fost distrusă. Dar presarea unui punct nevralgic, cea mai importantă vulnerabilitate a lumii contemporane - fragilitatea unei economii globale construite pe integrare, interconectare și interdependență – a arătat cum se pierde un război fără să fi învins. Creșterea prețului petrolului, volatilitatea piețelor și riscul unei recesiuni au devenit arme mai eficiente decât multe dintre instrumentele clasice ale războiului. În acel punct, conflictul nu mai este doar despre Iran sau despre Orientul Mijlociu. Este despre costul pe care sistemul economic global, și implicit cel american, îl poate suporta.

Washingtonul a fost împins spre de-escaladare pentru că nu își mai permite consecințele, nu pentru că nu mai poate continua conflictul. Aceasta este lecția pe care Beijingul o studiază acum cu atenție.

Pentru China, problema Taiwanului nu este doar una de suveranitate sau securitate. Este, în primul rând, o problemă de calcul strategic într-o lume în care integrarea economică a produs prosperitate, interconectarea a comprimat distanțele, iar interdependența a făcut ca vulnerabilitățile unui actor să devină vulnerabilitățile tuturor. Ceea ce a demonstrat Iranul este că nu trebuie să învingi militar Statele Unite pentru a le constrânge. Este suficient să creezi un șoc economic suficient de amplu încât decidentul american să aleagă stabilitatea în locul escaladării.

Taiwanul oferă exact un astfel de punct de presiune.

Insula este mai mult decât un teritoriu disputat. Este unul dintre nodurile centrale ale economiei mondiale, mai ales în industria semiconductorilor. Când mapamondul este integrat, cipurile produse acolo nu rămân o chestiune asiatică. Când continentele sunt interconectate, blocajul lor afectează simultan industrii, guverne și infrastructuri aflate la mii de kilometri distanță. Iar când economia globală este interdependentă, orice sincopă majoră în jurul Taiwanului reverberează instantaneu în producția auto, în sectorul tehnologic, în apărare, în logistică și în încrederea piețelor.

Acesta este sensul profund al transformării strategice actuale - conflictul nu mai lovește doar acolo unde izbucnește, ci pretutindeni unde sistemul global este conectat la el.

Într-un asemenea scenariu, timpul nu mai este de partea Washingtonului. Fiecare zi de blocadă amplifică costurile globale și crește presiunea politică internă pentru o soluție rapidă. Exact acest mecanism funcționează în cazul Iranului. Diferența este că, în cazul Chinei, scala ar fi incomparabil mai mare.

Beijingul nu are neapărat nevoie de o invazie riscantă. Nu are nevoie, cel puțin în prima etapă, nici de o confruntare directă cu forțele americane. Un blocaj naval, calibrat cu grijă, ar putea produce efectul dorit - paralizie economică, incertitudine sistemică și presiune politică asupra Washingtonului și a aliaților săi. Într-o asemenea situație Statele Unite își mai pot permite costurile economice și politice ale unei asemenea intervenții într-un sistem global atât de integrat, interconectat și interdependent?

Aici este mutația strategică majoră - trecerea de la războiul de distrugere la războiul de disrupție.

Iranul a arătat că perturbarea este suficientă pentru a limita libertatea de mișcare a unei superputeri. China poate duce această lecție la un nivel superior, folosind și forța brută și vulnerabilitățile structurale ale globalizării. Cu alte cuvinte, integrarea, interconectarea și interdependența, care au fost multă vreme prezentate drept garanții ale stabilității, devin tot mai mult canalele prin care instabilitatea se propagă rapid și costisitor.

Pentru Statele Unite, problema nu este lipsa capabilităților militare. Problema este că ordinea economică globală pe care au contribuit decisiv să o construiască le limitează tot mai mult libertatea de acțiune atunci când adversarii aleg să lovească în punctele nevralgice ale acestui sistem. Cu cât lumea este mai integrată, cu atât șocurile circulă mai repede. Cu cât este mai interconectată, cu atât frontierele dintre teatru de război și economie globală devin mai fragile. Cu cât este mai interdependentă, cu atât costul strategic al fiecărei crize crește pentru toți actorii implicați, inclusiv pentru cei care nu sunt parte directă a conflictului.

În acest sens, Taiwanul a depășit stadiul de simplu dosar de securitate în Asia-Pacific. Este viitorul epicentru al unei crize globale capabile să reducă drastic opțiunile Washingtonului.

Europa, la rândul ei, ar fi prinsă în același mecanism. Dependentă de lanțurile globale de aprovizionare și lipsită de autonomie strategică reală în domeniul semiconductorilor, Uniunea Europeană va resimți rapid efectele unui asemenea șoc. Criza energetică produsă de războiul din Ucraina este deja o lecție despre interdependență. O criză a semiconductorilor ar arăta, poate și mai clar, cât de mult integrarea și interconectarea pot transforma o dispută, la mii de km distanță, într-o urgență economică și politică la Bruxelles, Berlin sau București.

În final, lecția nu este doar despre Iran și nici doar despre Taiwan. Este despre natura puterii într-un spațiu în care integrarea, interconectarea și interdependența au eliminat iluzia conflictelor izolate. Astăzi, cauzele unui război pot fi locale, ambițiile pot fi regionale, dar efectele sunt aproape inevitabil globale.

America rămâne cea mai puternică forță militară din lume. Dar adversarii săi nu se mai străduie neapărat să-i învingă armata. Îi exploatează constrângerile sistemice. Nu caută neapărat victoria militară. Caută producerea unei situații în care victoria strategică a Washingtonului devine prea costisitoare pentru a mai fi urmărită până la capăt.

China nu trebuie să învingă Statele Unite. Trebuie doar să le pună, din nou, în fața alegerii dintre escaladare și stabilitate economică.

Iar dacă războiul cu Iranul a demonstrat ceva, este că într-o lume definită de integrare, interconectare și interdependență, această alegere nu mai este deloc una teoretică.