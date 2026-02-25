Dmitri Medvedev amenință Franța și Marea Britanie cu lovituri nucleare. Ce l-a enervat de data asta

Ucraina a intrat în cel de-al cincilea an de război, iar Moscova revine la retorica nucleară. Fostul președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, a declarat pe 24 februarie că Rusia ar putea folosi arme nucleare tactice împotriva Ucrainei — și chiar împotriva Franței și Regatului Unit — dacă cele două state ar furniza Kievului tehnologie nucleară.

Declarația vine după ce Serviciul rus de Informații Externe (SVR) a susținut că Parisul și Londra ar lucra pentru a oferi Ucrainei arme nucleare, în încercarea de a obține „condiții mai favorabile” în eventualele negocieri de pace.

Kievul respinge categoric acuzațiile. Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe a calificat afirmațiile drept „absurde”, potrivit Reuters. La rândul său, un oficial britanic din domeniul apărării a declarat pentru Kyiv Independent că „nu există niciun sâmbure de adevăr”, catalogând ieșirea lui Medvedev drept „o încercare disperată de a distrage atenția de la eșecurile lui Putin”.

„Vom folosi orice mijloace”

Pe canalul său de Telegram, Medvedev a afirmat că un astfel de transfer ar „schimba radical situația” și ar reprezenta o încălcare a Tratatului de Neproliferare Nucleară.

„Nu poate exista nicio îndoială că, în asemenea circumstanțe, Rusia ar trebui să folosească orice mijloace necesare, inclusiv arme nucleare nestrategice, împotriva țintelor din Ucraina care reprezintă o amenințare pentru țara noastră. Iar dacă va fi necesar — și împotriva țărilor furnizoare”, a avertizat oficialul rus.

În sprijinul acuzațiilor, serviciile ruse au susținut, fără a prezenta dovezi, că Franța și Regatul Unit ar analiza inclusiv furnizarea focoaselor nucleare franceze TN75, utilizate pe rachetele balistice lansate de pe submarinele M51.1.

Un consilier de rang înalt al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că presupusele demersuri ale Ucrainei de a obține arme nucleare vor influența poziția Moscovei la eventualele negocieri de pace și că Washingtonul va fi informat în acest sens.

Răspunsul Parisului și contextul negocierilor

Guvernul francez a reacționat ironic pe rețelele sociale: „La cinci ani de la «războiul de trei zile», Rusia ar prefera cu adevărat să vă concentrați pe armele nucleare franceze și britanice”.

Declarațiile vin pe fondul blocajului diplomatic: eforturile conduse de Statele Unite pentru a intermedia un acord de pace nu au produs un progres semnificativ, iar Moscova continuă să respingă ideea unui armistițiu fără concesii teritoriale majore din partea Ucrainei.

Trebuie amintit că Ucraina a renunțat la arsenalul nuclear moștenit din perioada sovietică în baza Memorandumului de la Budapesta din 1994 și a negat în repetate rânduri orice intenție de a dobândi arme nucleare.

Retorica nucleară nu este nouă la Moscova. În ultimii ani, oficiali ruși au lansat acuzații nefondate privind presupuse „bombe murdare” pregătite de Kiev și au emis amenințări voalate sau directe la adresa Ucrainei și a aliaților săi occidentali.

În lipsa unor dovezi concrete, declarațiile lui Medvedev par să confirme un tipar deja cunoscut: escaladarea discursului în momentele de impas militar sau diplomatic.