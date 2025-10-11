Video Detaliul surprinzător de la ziua de naștere a lui Vladimir Putin. De ce a stârnit atât de mult interes farfuria dictatorului rus

Vladimir Putin și-a sărbătorit cea de-a 73-a aniversare pe 7 octombrie. Pentru a marca ocazia, liderul rus a invitat un grup de generali la o cină festivă, iar o înregistrare a petrecerii a apărut rapid pe internet. Un detaliu al sărbătorii, farfuria președintelui rus, a stârnit un interes deosebit în rândul utilizatorilor de internet.

Un videoclip postat online îl arată pe Vladimir Putin așezat la o masă, înconjurat de generali ruși. Atmosfera dintre oaspeți era formală și oarecum rigidă. Cu toate acestea, utilizatorii de internet atenți au remarcat vesela de pe masă.

După cum se poate vedea în înregistrare, numai președintelui rus i s-a servit masa, în timp ce ceilalți participanți aveau încă șervețele pe farfurii. S-a remarcat, de asemenea, că pe masă nu se aflau băuturi, nici măcar apă. Acestea erau așezate pe măsuțe laterale lângă perete, departe de zona principală de întâlnire, potrivit wiadomosci.onet.pl.

Conform unei teorii avansate de utilizatorii de internet, această aranjare ar putea fi datorată ierarhiei din Rusia — în calitate de șef al statului, Vladimir Putin a fost servit primul. Au existat și sugestii că masa președintelui ar fi putut fi pregătită și servită separat din cauza fricii sale binecunoscute de a fi otrăvit.

Internetul polonez a fost, de asemenea, plin de speculații cu privire la întâlnirea neobișnuită a lui Putin cu militarii. O atenție deosebită a fost acordată caracterului formal al evenimentului și lipsei de libertate a oaspeților în comportamentul lor. „Mâncarea asta e doar de fațadă. Seamănă mai mult cu o petrecere la țară, la o dacha, decât cu o întâlnire la Kremlin”, „Nu e de mirare, camerele de filmat. Dar când camerele au dispărut, distracția a fost altfel”, au scris pe platforma X.

Mass-media rusă, inclusiv portalul ria.ru, a raportat că Vladimir Putin și-a petrecut ziua de naștere îndeplinindu-și îndatoririle oficiale. Președintele a participat la deliberările Consiliului de Securitate al Federației Ruse și a purtat, de asemenea, convorbiri telefonice cu liderii altor țări.