Detaliile care indică problemele de sănătatea ale lui Putin. Un fost consilier politic susține că liderul rus ar fi suferit un AVC în 2022

Aparițiile recente ale președintelui rus Vladimir Putin au reaprins speculațiile privind starea sa de sănătate, după ce liderul de la Kremlin a fost observat cu dificultăți de dicție și o postură considerată fragilă. Un fost redactor de discursuri al acestuia susține că primele semne ale unor probleme medicale grave au apărut în 2022, când Putin ar fi suferit un accident vascular cerebral.

Potrivit publicației britanice Express, un fost consilier politic al lui Vladimir Putin a afirmat că liderul rus ar fi prezentat simptome îngrijorătoare la scurt timp după declanșarea invaziei din Ucraina.

„Atunci am observat pentru prima dată simptomele. Avea tremurături evidente la mână și la picior”, a declarat acesta, sugerând că Putin ar fi suferit un accident vascular cerebral în 2022.

Speculațiile au fost alimentate și de un discurs susținut recent la Kremlin, în timpul căruia președintele rus a fost observat având o dicție neclară și dificultăți de exprimare. În plus, în timpul unei vizite oficiale în China, Putin a fost surprins deplasându-se cu pași mici și nesiguri și având o postură cocoșată în momentul întâlnirii cu liderul chinez Xi Jinping.

Starea fizică a liderului de la Kremlin a fost analizată și de specialiști. Medicul israelian Tatiana Kogan a declarat că modificările de vorbire observate în ultimele apariții publice ar putea avea legătură cu stresul cronic sever.

Potrivit acesteia, stresul poate provoca hipertrofia mușchilor maxilarului, fenomen care limitează mișcarea limbii și poate duce la dificultăți în articularea anumitor sunete.

În ciuda zvonurilor, Vladimir Putin a continuat să participe la reuniuni internaționale și să susțină discursuri publice. La un summit recent al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est, liderul rus a descris relațiile Moscovei cu statele din regiune drept „un factor stabilizator important în regiunea Asia-Pacific”.

Problemele de sănătate ale lui Vladimir Putin au fost subiectul mai multor speculații în ultimii ani. În noiembrie anul trecut, președintele rus a recunoscut că a petrecut o noapte într-o clinică în urma unor investigații medicale.

„A durat două zile, cu o noapte petrecută în clinică. Am ajuns în a doua jumătate a zilei și am plecat a doua zi. Slavă Domnului, totul este bine”, declara atunci Putin.

În vara anului trecut, liderul rus a admis și că are probleme de vedere. „Cu câțiva ani în urmă, vederea mea s-a deteriorat puțin, dar nu am vrut să port ochelari pentru a nu mă obișnui cu ei”, spunea acesta.

De-a lungul timpului au existat și alte afirmații privind starea sa de sănătate. În 2022, șeful Consiliului de Securitate Națională al Ucrainei, Oleksii Danilov, susținea că Putin este „grav bolnav”, iar publicații independente ruse au relatat despre o echipă extinsă de medici care îl însoțește permanent.

Totuși, Kremlinul a respins constant toate informațiile privind existența unor afecțiuni grave ale președintelui rus, iar până în prezent nu există dovezi oficiale care să confirme că Vladimir Putin a suferit un accident vascular cerebral sau că ar avea o boală gravă.